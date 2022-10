Karle, budeš zítra v kanclu? Microsoft Places usnadní plánování schůzek v hybridní éře práce

Své napěchované portfolio pro organizaci času a práce Redmondští rozšiřují o další nástroj. Microsoft Places byly oznámeny během konference Ignite 2022. Reagují na narůstající trend hybridní práce, kdy část pracovní doby trávíte v kanceláři, část doma, případně v kavárně, ve vlaku apod.

Dojíždění do kanceláře by podle Microsoftu mělo mít smysl, aby to nebylo dojíždění pro dojíždění – pouhé sezení u počítače si můžete odbýt doma. Typicky se chcete osobně potkat s kolegyněmi a kolegy a něco s nimi rozebrat. Jak se ale snadno zorganizovat tak, abyste se v kanceláři opravdu potkali? Právě na to Places odpovídají.

Je tak trochu kalendář, tak trochu sociální síť, tak trochu analytický nástroj. Specificky Places slibují tyto funkce:

Stránka s přehledem dní vám řekne, kdy se někdo z vašeho týmu, případně jiní spolupracovníci a spolupracovnice budou osobně nacházet v kanceláři.

Places budou indikovat fyzické místo, kde se kdo nachází (doma, v kanceláři, na pracovní cestě).

Uvidíte, na kdy si někdo z firmy zamluvil místnost.

Přehledy a pokyny ohledně dojíždění vám mj. ukáží, kolik času stráví kdo dojížděním. K ruce vám bude automatický plánovač cest.

Navigace vám pomůže s orientací v kancelářském komplexu.

Zamluvíte si pracovnu nebo konferenční místnost způsobem, který patří do tohoto století.

Managementu služba pomůže se čtením sentimentu spojeného s politikami hybridní práce, které pak případně může lépe nastavit.

Vedení společnosti může lépe rozmýšlet, kolik a jakého typu prostoru si má platit, protože bude mít informace o reálném využívání prostor.



foto: Microsoft

Služba ještě není hotová a očekávat ji můžeme v roce 2023. Microsoft službu otevírá třetím stranám, aby ji mohly integrovat do vlastních řešení.

Na videu Microsoft představuje vizi, kterou s Places vnímá:

Zdroje: tiskové materiály | Microsoft 365 Blog