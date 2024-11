Kapesní 3D skener Einstar Vega vyrobí model panáčka i sochy v parku v ohromném detailu. Ovládne ho i naprostý zelenáč

Těžko byste dnes našli majitele 3D tiskárny, který ve skrytu duše netouží po nějakém tom kapesním 3D skeneru. Zatímco krabička velikosti většího mobilu převede libovolný objekt do trojrozměrného digitálního modelu, mašina kdesi v dílně se později postará o jeho reprodukci zpět do fyzikálního světa.

Malý, lehký a co nejvíce automatický 3D skener s akumulátorem by ale našel uplatnění i v celé řadě dalších profesí počínaje památkáři a archeology, kteří chtějí v terénu rychle zmapovat nějaký prvek či útvar, a konče herními designéry, architekty, konstruktéry všeho druhu a technologicky osvícenými řemeslníky, kteří touží více méně po tom samém.

3D snímání v praxi pomocí kapesního skeneru Einstar Vega:

Pokud máte hromadu volného času a kutilského ducha, s trochou píle si vystačíte s běžnými fotoaparátem a základy fotogrammetrie. Pokud naopak hledáte řešení s vysokou přesností a na pár kliknutí, které veškerou otrockou práci provede za vás a bez nutnosti zdlouhavého sbírání zkušeností, je tu celá plejáda chytrých skenerů, za které si ovšem připlatíte.

Einstar Vega je kapesní 3D skener vše v jednom

Aby nezůstalo jen u plytké teorie, od českých expertů na 3D tisk z Admasysu jsem si na pár týdnů vypůjčil letošní novinku pro začátečníky Einstar Vega. Stojí za ní asijský výrobce celého spektra malých i velkých skenerů Shining 3D.



Skenování v režimu HD zachytí i nejdrobnější detaily předlohy

Půlkilogramové tatrance v odnímatelném silikonovém pouzdře vévodí 6,4“ dotyková obrazovka AMOLED s rozlišením 2K a pavoučí soustava projektorů, snímacích čoček a přisvětlovacích LED na opačné straně.

Pod kapotou se skrývá výkonný osmijádrový procesor, 32GB RAM, 32GB eMMC, 512GB SSD a 5000mAh akumulátor s 65W dobíjením skrze USB-C PD. Není to totiž jen skenovací kamera, která pořídí surová data a ty budete muset ještě zpracovat na svém výkonném počítači – byť ta možnost tu samozřejmě je –, ale mašina, která to všechno v ideálním případě udělá automaticky, na pár kliknutí a hlavně přímo na místě.

IR projektory a snímače s rozlišením od 0,05 mm

Einstar je řada základních skenerů, které tu sice nejsou od toho, abyste s nimi s přesností na setiny milimetrů měřili kritické díly raketových motorů SpaceX, nicméně i ve své kategorii se chlubí prostorovým rozlišením od 0,05 mm.

Co to znamená v praxi? Vega snímá objekt podobně jako třeba 3D kamera na mobilu nebo Windows Hello v laptopu pomocí infračerveného projektoru, který na vzdálený povrch promítne určitý grafický vzor (typicky matici bodů, mřížku aj.). Infračervené kamery poté zaznamenají, jak se zobrazený vzor promítnutím na zvlněný povrch zdeformoval a palubní počítač z těchto rozdílů spočítá relativní pozici překážky v určitém místě, kterou reprezentuje bod.