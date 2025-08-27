Kancelářská supermyš v dalším úniku. Logitech MX Master 4 nabídne haptickou odezvu

Dva měsíce nazpět se provalil obrázek chystané myši od Logitechu přímo na webu výrobce a následovaly další detaily z databáze evropského patentového úřadu. Teď už díky webu WinFuture známe kompletní podobu MX 4, hlavní taháky i cenu.
Důležitým zlepšením oproti předchozím generacím má být jiný povrch, který by již neměl časem tolik degradovat. Logitech také vsadí na hlavní tlačítka z průhledného plastu. Přibylo nové tlačítko na boční straně umístěné nalevo od bloku vpřed/vzad.
Švýcarský výrobce také více akcentuje tlačítko v bočním gripu, které bylo dříve tak nenápadně skryté, že o něm málokdo věděl. Nově má sloužit jako spouštěč tzv. Actions Ring. Pravděpodobně půjde o kruhovou nabídku, která se při kliknutí objeví kolem kurzoru, a bude obsahovat různé zkratky a makra definované v aplikaci Logitech Options+.
Nové boční tlačítko, grip s haptickou odezvou a Action Ring
Největší novinkou je ale haptická odezva. Onen grip pod palcem bude jemně vibrovat, aby uživatel cítil, že se něco děje. Že se provedla nějaká akce, změnilo nastavení nebo třeba přišla notifikace. I toto by mělo být uživatelsky nastavitelné v Options+.
Podle WinFuture má MX Master 4 nabídnout ještě tišší tlačítka (hlavní přednost MX Master 3S). Zbytek ale vypadá stejně. Vidíme optický senzor s citlivostí 200 až 8000 dpi, připojení přes Bluetooth i Logi Bolt nebo 70denní výdrž.
Novinka prý dorazí 30. září, bude dostupná ve třech odstínech šedé a prodávat se má za 130 eur (3200 Kč).