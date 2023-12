Kanadský inženýr vyvíjí levný bezdrátový vypínač světel na zeď, který nepotřebuje baterii

S rozvojem stále úspornějších mikrokontrolerů, které podporují BLE komunikaci, vyrukovali výrobci i s univerzálními bezbateriovými a bezdrátovými spínači, které si energii k vyslání zprávy vyrobí samotným mechanickým stiskem tlačítka.

Bezbateriové spínače vyrobí elektřinu pohybem

K těm nejznámějším na trhu patří řešení od společnosti Onsemi poháněné jejím velmi úsporným čipem RSL10 s podporou Bluetooth 5.2 a mechanickým generátorem elektřiny AFIG-0007 od německého výrobce ZF.



Vývojářský kit od Onsemi. Po stisku plošky generátor vyrobí elektřinu, kterou čip využije pro vysílání základních BLE zpráv (tzv. advertising) s prodlevou 20 ms a tak dlouho, dokud se generátor nevybije

Už roky se ale mluví i o sběru energie z okolního rádiového šumu – podobně, jak to dělají třeba RFID/NFC čipy, ovšem na mnohem větší vzdálenost. Naše domovy a kanceláře prozařuje zvláště vysokorychlostní Wi-Fi, které by mohlo pro podobné přijímače fungovat jako bezedný fastfood – k vyslání BLE zprávičky by jim stačil zlomek toho, co vyrobí váš domácí router.

Zatím ale podobné experimenty vždy končily u primárního akademického výzkumu, a tak je sice Arxiv plný článků s prototypy, ale to je zhruba tak všechno. V sámošce to nekoupíte.

Inženýr z Alberty sbírá energii z RF šumu

Na konci roku tu máme dalšího odvážlivce, který slibuje, že to přesto zkusí komercializovat. Kambiz Moez, vědec a lektor z kanadské University of Alberta, se totiž chlubí, že se mu podařilo vyrobit prototyp klasického amerického přepínače světel na zeď za méně než dolar.



Kambiz Moez a jeho prototyp bezdrátového přepínače na zeď, který získává energii z okolního rádiového šumu

Nyní hledá partnera z řad tradičních výrobců, který by mu pomohl proměnit technologii v reálný produkt. Můžeme jen doufat, že to opět neskončí u dalšího – s trochou nadsázky – akademického scamu, ale že z toho bude opravdu něco hmatatelného.

Příliš mnoho zajímavých nápadů z univerzitní sféry totiž končí jen sepsáním doktorské práce, publikací článku v Nature a vyčerpáním přiděleného grantu.