Kanada zvažuje exhumaci bitcoinového barona. Nemuže se dostat k jeho zašifrovanému laptopu

Třicetiletý Gerry Cotten z Kanady provozoval kryptoměnovou službu QuadrigaCX, zkraje letošního roku však jeho žena oznámila, že podlehl své nemoci na cestách po Indii a veškeré bitcoiny klientů v celkové tržní hodnotě nejméně 137 milionů dolarů zůstaly na jeho zašifrovaném laptopu v kryptoměnové offline peněžence.

Služba záhy poté ukončila činnost a tisíce poškozených zejména z USA mohly jen s otevřenou pusou zírat, co že se to vlastně stalo. Nešťastníci záhy QuadrigaCX zažalovali, do vyšetřování se pustily kanadské úřady i americká FBI a začaly se zaobírat verzi, že je vše možná trošku jinak.

Firma totiž prakticky nevedla žádné záznamy, Cotten část prostředků převedl na jiné účty, takže vše připomínalo prosté vytunelování kryptoměnového fondu, a do hry nakonec vstoupila i hypotéza, že je Gerry možná stále naživu a svoji smrt pouze nahrál.

Kanada se tak možná stane svědkem soudem nařízené exhumace, která má potvrdit, koho pozůstalí vlastně pohřbili, zdali odpovídá příčina úmrtí, DNA a zdali nemá případný Gerry v kapse papírek s heslem do svého zašifrovaného notebooku.