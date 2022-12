Kamery Eufy mají obraz uchovávat pouze lokálně, ale bez vědomí uživatele jej posílají do cloudu

Bezpečností kamery Eufy se dušovaly tím, že veškeré záznamy ukládají na lokální úložiště, kde jsou zašifrované, aby odolaly útokům hackerů. Cloudový disk u nich byla volitelná (a placená) funkce, aby lidé měli snadný přístup do archivu odkudkoliv.

Jak ale zjistil expert Paul Moore a po něm i jiní, firma lhala. Přestože uživatelé neměli cloudové služby aktivované, část dat bez jakékoliv ochrany mířila na servery Amazon AWS. Konkrétně jde o statické snímky obličejů, které kamery zachytí a analyzují.

Podle vyjádření výrobce pro magazín MacRumors, firma prý dodržuje všechny náležitosti týkající se GDPR a ochrany dat. Chybovala ale v tom, že uživatelům špatně vysvětlila, jak kamery fungují. Uživateli totiž mohou poslat notifikace o tom, že kamera zachytila podezřelý pohyb či osobu. To můžou udělat buď textově, nebo pomocí obrazového náhledu. A ten náhled se posílá do cloudu, aby majiteli přišel, i když není v lokální síti. Eufy proto v nadcházejících aktualizaci upraví text tak, aby uživatelé věděli, co se kam posílá.

Na Twitteru a Redditu se však šíří i další možné zranitelnosti. Někteří uživatelé tvrdí, že je po určitou dobu možné sledovat nijak nechráněný živý přenos, stačí se na stream napojit třeba v přehrávači VLC. Další upozorňují, že náhledy v cloudu nejdou smazat. Sám Paul Moore je s Eufy v kontaktu a slibuje průběžné aktualizace informací.

Produkty značky Eufy jsou k dostání i v Česku. Firma vyrábí chytré zvonky s videem, vnitřní i venkovní kamery, dětské chůvičky a další produkty do domácnosti, například robotické vysavače RoboVac. Eufy patří společnosti Anker, která pod vlastním brandem prodává počítačové příslušenství (nabíječky, kabely, doky). V rodině Ankeru najdeme také značky Soundcore (sluchátka, reproduktory), Nebula (projektory) nebo Roav (doplňky do auta).

Nejoblíbenější kamery Eufy

Anker Eufy T8410322 nabízí 12 obchodů za ceny od 1 468 Kč Porovnat ceny

Anker Eufy T88523D2 nabízí 2 obchody za ceny od 13 990 Kč Porovnat ceny

Anker Eufy T88413D2 nabízí 10 obchodů za ceny od 7 905 Kč Porovnat ceny

Další oblíbené kamery Eufy

via MacRumors