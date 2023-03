Kamarádíte se špatnými lidmi? Pak se může stát, že vám Airbnb zablokuje účet

Airbnb zakazuje některým lidem možnost používat své služby jen proto, že jsou „v blízkém spojení“ s jinými uživateli, které firma poskytující krátkodobé pronájmy označila za bezpečnostní riziko a odstranila je z platformy. „Je to rozhodnutí, které poukazuje na nedokonalé bezpečnostní protokoly, které Airbnb používá,“ konstatuje web Vice, který o kauze informuje.

V případech, kdy je nějakému uživateli vystaven zákaz kvůli jeho spojení s jiným uživatelem, který je považován za problematického, se tento může na platformu vrátit pouze tehdy, pokud se jeho problematický známý proti zákazu úspěšně odvolá nebo jestliže bude schopen prokázat, že s ním není „v úzkém spojení“.

To máte z těch svých kamarádů!

Provozovatel ubytovací platformy ve svém prohlášení potvrdil, že občas zakáže uživatele, když zjistí, že „pravděpodobně cestuje“ s jinou osobou, které byl v minulosti udělen ban. Tiskový mluvčí však odmítl specifikovat, kdy tato praxe začala a jak často k ní dochází.

Firma uvedla, že to dělá jako „nezbytné bezpečnostní opatření“, a mluvčí poznamenal, že označovat takové zákazy za pouhý důsledek nějakého vzájemného spojení je příliš „zjednodušující“. Celý proces je však značně neprůhledný – například tento měsíc se Airbnb muselo omluvit a přiznat, že se dopustilo „chyby“, když zakázalo přístup rodičům pravicové aktivistky Lauren Southern.

Airbnb v posledních letech upřednostňuje bezpečnost uživatelů své platformy ve snaze bojovat proti obavám, že by mohla ohrožovat hosty nebo hostitele. Firma se například po sérii přestřelek rozhodla zakázat večírky a pohrozila právními kroky proti hostům, kteří toto pravidlo poruší.

Prověřování zákazníků

Airbnb si již deset let nechává prověřovat minulost svých uživatelů. Od roku 2016 zajišťuje tyto kontroly třetí strana, která na svých webových stránkách tvrdí, že prověrky dokončuje za méně než 0,3 sekundy. Často to však vede k paradoxním situacím, kdy je zákazník omezován kvůli tak banálním záležitostem, jako je deset let starý přestupek v podobě venčení psa bez vodítka.

Nutnost prověřovat a občas bez varování zakázat uživatele ukazuje komplikovanou povahu podnikání Airbnb, které vytváří trh mezi majiteli nemovitostí (a stále častěji investory do krátkodobých pronájmů), jež by rádi pronajali část nebo celý svůj majetek, a hosty, kteří potřebují místo k přespání.

Pro úspěch Airbnb je důležité, aby se majitelé nemovitostí cítili dostatečně bezpečně, když předávají klíče od bytů a domů cizím lidem. Zákazy v té podobě, v jaké jsou nyní realizovány, však ukazují, že pro tak rozsáhlou platformu neexistuje dokonalý systém, který by byl schopen zajistit spolehlivou ochranu všech stran.