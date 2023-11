Kam se poděla hibernace? Takhle ji zapnete ve Windows 10 a 11

Důvodů k používání hibernace najdeme pořád dost. Režimy spánku někdy nejsou dost spolehlivé, případně hodláme počítač odpojit od sítě a dál ho nenapájet. Režim spánku nechává obsah v operační paměti, která se bez napájení vymaže. V případě laptopu to znamená, že se vám bude vybíjet akumulátor.

Hibernace uloží potřebná data na disk a pak je z něho zase načte při spuštění stroje. Je to pomalejší, ale hibernovaný počítač už nepotřebuje konzumovat elektřinu. Ve světě Windows se může stát, že hibernace z nějakého důvodu není dostupná. Někdy dostupná byla, ale jednoho dne nastartujete počítač a povel k hibernaci už nenajdete.

V letité praxi jsem na to narazil několikrát. Nemohu tvrdit, že se to děje často, ale stát se to může, aniž byste odhalili zjevnou příčinu. Co dělat, když povel pro hibernaci zmizí? Nebo jste ho ve Windows nikdy dostupný neměli? Řešení je naštěstí téměř triviální. Hibernaci zapnete jediným příkazem.



Hibernace není dostupná, počítač můžeme jenom uspat. Napravíme to jednoduše

Postup pro aktivaci hibernace

V nabídce Start napište cmd, Příkazový řádek spusťte jako správce. Můžete také vyvolat Terminál se správcovským oprávněním – zmáčkněte Win+X a v nabídce zvolte Terminál (správce). V Terminálu můžete příkaz zadat jak do Příkazového řádku, tak do výchozího PowerShellu.



Spusťte Příkazový řádek nebo Terminál s oprávněním správce

Napište a potvrďte příkaz: powercfg.exe /hibernate on .



Zadejte příkaz do textového terminálu

Pro úplnost dodávám, že kdybyste hibernaci z libovolného důvodu chtěli naopak deaktivovat, tak zadejte podobný příkaz, jen „on“ vyměníte za „off“: powercfg.exe /hibernate off . Provedení příkazu je okamžité, explicitní potvrzení o tom, jak akce skončila, ale nečekejte.



V tomhle případě se Ovládacím panelům nevyhnete. Klepněte sem

To je všechno. Oba příkazy můžete používat jak ve Windows 10, tak ve Windows 11, ale také ve starších a pravděpodobně i v budoucích verzích. Jestli jste uspěli, si zkontrolujte v Ovládacích panelech v sekci Hardware a zvuk | Možnosti napájení, kde v postranním panelu klepněte na Nastavení tlačítek napájení.



Po aktivaci hibernaci příkazem se ujistěte, že je hibernace povolená tady

Ani Windows 11 verze 23H2 ještě neumožňují, abyste tyhle funkce spravovali v moderním Nastavení. V Ovládacích panelech každopádně uvidíte, jestli je hibernace vůbec dostupná. Pokud ji na seznamu možností v uvedené sekci vidíte, ale není označená, tak ji klepnutím aktivujte, aby se objevila mezi příkazy v nabídce Start.



Teď už můžete počítač i hibernovat

Zdroje: Microsoft / Learn