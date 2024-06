Kalendář Google zlepší synchronizaci s Outlooky a omezí spamování e-mailových schránek

Ne každý chce nebo může používat Kalendář od Googlu přímo na webu. Pokud máte kalendáře rozprostřené do více účtů, hodí se mít všechny události na jednom místě. Najdou se tací, kteří používají třeba klasický Outlook. Zážitek s Kalendářem Google v podobných případech nebyl optimální, tvrdí Google a slibuje nápravu.

Synchronizace s klienty třetích stran, k nimž patří mj. zmíněný Outlook, bude spolehlivější. Google chce také zkrotit notifikace, které služba posílá e-mailem a které souvisí se synchronizací. Je jich příliš mnoho.

E-mailová oznámení, která nesou pouze informaci o synchronizaci, tj. neupozorňují vás třeba na nadcházející schůzku, budou jednoznačně označené v těle e-mailu. Tyto zprávy budou přicházet ze snadno rozpoznatelné e-mailové adresy. Díky tomu bude snadné takové zprávy filtrovat v případě, že nechcete, aby vás obtěžovaly.

To platí také pro správce a správkyně ve firmách. Google spouští polootevřené testování, k němuž se organizace mohou přihlašovat do 10. července. Víc informací Google zatím neuvádí, ale dá se předpokládat, že v horizontu měsíců by změny mohly být zavedeny pro všechny.

Zdroje: Google Workspace Updates