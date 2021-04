K Živě Premium přidáváme MobilManii. Také chystáme nový obsah, cena zůstává stejná

V úterý 20. dubna to bude rok, co jsme spustili Živě Premium – web bez reklam, bonusové funkce a hodnotný obsah navíc. Celou dobu se snažíme nezklamat důvěru, kterou jste v nás vložili, a teď pro vás máme dárek. Do Premia nyní přidáváme další velký web – MobilManii. Cena přitom zůstává stejná: 49 Kč měsíčně nebo 490 Kč ročně.

V březnu jsme se našich předplatitelů ptali, jak jsou se službou spokojení, a co by na ní chtěli zlepšit. Z dotazníku jsme získali cennou zpětnou vazbu a pracujeme na tom, aby bylo Premium ještě atraktivnější. Vedle MobilManie, kterou také uvidíte bez reklam, připravujeme další výhody a nový obsah. Těšte se na seriál o programování a podrobné články o historii IT.

Ptali jsme se na důvody, proč jste se rozhodli pro předplatné. Ve většině případů jde o obsah, ale velmi nás potěšilo 23 % respondentů, kteří odpověděli, že nás hlavně chtěli podpořit. Děkujeme.

Výhody Živě Premium

Prémiové články . Líbí se vám bastlení Kuby Čížka, unikátní autorské komentáře, propracované srovnávací testy z Computeru a další.

. Líbí se vám bastlení Kuby Čížka, unikátní autorské komentáře, propracované srovnávací testy z Computeru a další. Recenze. V době e-shopů a cenových srovnávačů tohle slovo ztratilo na svém někdejším významu, ale my recenze děláme poctivě a vkládáme do nich letité zkušenosti. Píšeme stručně, ale věcně. Vše měříme a prověřujeme.

V době e-shopů a cenových srovnávačů tohle slovo ztratilo na svém někdejším významu, ale my recenze děláme poctivě a vkládáme do nich letité zkušenosti. Píšeme stručně, ale věcně. Vše měříme a prověřujeme. Web bez reklam. Žádné banery nebo reklamy před videi. Nutno přiznat, že stále existují výjimky, ale potkáte se s nimi minimálně a postupně je likvidujeme. Bez reklam uvidíte weby Živě.cz, VTM.cz, Doupě.cz, AVmania.cz, DIGIarena.cz a nově i MobilMania.cz.

Žádné banery nebo reklamy před videi. Nutno přiznat, že stále existují výjimky, ale potkáte se s nimi minimálně a postupně je likvidujeme. Bez reklam uvidíte weby Živě.cz, VTM.cz, Doupě.cz, AVmania.cz, DIGIarena.cz a nově i MobilMania.cz. Živě Labs. Web vylepšujeme o funkční drobnosti, které mohou některé čtenáře potěšit, ale na jejichž realizaci dříve nebyla vůle ani prostředky. Můžete tak zkusit tmavý režim nebo přepínač, který listovací články přepne do jednoho dlouhého sloupce, kdyby vám naše dělení nevyhovovalo.

Vybíráme nejúspěšnější články za první rok Živě Premium