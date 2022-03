K vtipným i otravným videím se budeme moci snadno vrátit. TikTok chystá historii sledování

TikTok je plný obsahu, jehož prohlížením jsou lidé schopni strávit dlouhé hodiny. Jenže když se chtějí vrátit k videu, které je zaujalo a které si neuložili, nemůžou. TikTok dosud nezavedl historii prohlížení, brzy se to ale zřejmě změní. Sociální síť funkci začala potají testovat.

Upozornil na to na Twitteru uživatel Hammond Oh, který je znám pro odhalování různých nástrojů, na kterých společnosti pracují. Podle něj bude historie zhlédnutí dostupná pod novou záložkou v nastavení aplikace, hned pod tlačítkem pro změnu jazyka. Po rozkliknutí by se podle očekávání měla chronologicky objevit všechna videa, která si uživatelé na TikToku přehráli.

Na novinku narazilo více lidí, informoval o ní i Matt Navarra, který se také věnuje novým funkcím na sociálních sítích.

Je to v zásadě jen drobnost, ale pro síť založenou na videích podstatná. Těžko si lze představit, že by historie zhlédnutí například na YouTube chyběla, často se stává, že uživatelé se chtějí k obsahu vrátit později. TikTok to zatím řešil možností ukládat videa, ovšem ne vždy člověk hned na první dobrou ví, že si video chce uložit. Historie zhlédnutí je pojistka.

Zatím se k ní šlo dostat jen velmi obtížně. Jednou z cest bylo specificky filtrovat své výsledky vyhledávání, další možnost zahrnovala stažení všech svých dat z TikToku a jejich následné prohledávání. Ani jedna varianta nebyla rychlá či pohodlná.

Sama firma je nicméně zatím tajemná. Mluvčí na dotaz, zda se historie prohlížení chystá, poskytl obvyklou neurčitou větu „neustále přemýšlíme o nových cestách, jak potěšit naši komunitu a zlepšit uživatelský zážitek na TikToku“, takže nelze říct, kdy by novinka mohla přijít, případně kolik uživatelů se testu účastní.

Zdroj: TechCrunch