K nastavení RGB podsvětlení už nebude nutná žádná aplikace. Windows 11 získají nativní podporu

Microsoft přidá do systému Windows 11 nativní podporu pro ovládání RGB podsvětlení na počítačových periferiích, jako jsou například myši a herní klávesnice, informuje web Bleeping Computer. Díky tomu nebude nutné kvůli nastavení barevného osvětlení instalovat samostatné aplikace od výrobců zařízení.

Nativní podpora RGB podsvětlení v operačním systému potěší zejména majitele zařízení různých značek, kteří místo nutnosti používat několik aplikací najdou vše potřebné na jednom místě. Ovládání osvětlení je v současné době ve vývoji jako skrytá funkce v sestavení 25295 v kanálu pro vývojáře v rámci programu Windows Insider.

Světýlka ovládaná systémem

Tuto funkci objevil jako první ve čtvrtek 9. února nadšenec, vystupující na sociální síti Twitter pod přezdívkou Albacore, který sdílel několik snímků obrazovky, jež novou možnost názorně ukazují. V nastavení v sekci Přizpůsobení – Osvětlení jsou zobrazeny všechny připojené periferie s podporou RGB podsvětlení.

V nastavení jednoho ze zařízení (konkrétně se jedná o herní klávesnici) lze povolit, nebo zakázat ambientní osvětlení. Dále je možné nastavovat úroveň jasu, volit světelný efekt a jeho rychlost, zvolit barvu či sladit barvu podsvětlení s nastaveným barevným odstínem systému.

„V sestavení 25295 se objevuje nové nastavení podsvícení zařízení. Je to začátek konce nekvalitních aplikací pro herní RGB zařízení? Specifikace pro tuto funkci je z roku 2018 a odkazy na ni se objevují již několik letm,“ konstatuje Albacore ve svém příspěvku.

Zatím jen jako skryté nastavení

Pokud máte nainstalované uvedené testovací sestavení, můžete skrytou funkci povolit pomocí nástroje ViVe, jehož autorem je zmíněný Albacore. V jejím rámci je nutné postupně spustit příkazy vivetool /enable /id:35262205 a vivetool /enable /id:41355275, které zpřístupní sekci pro nastavení RGB podsvětlení.

Microsoft zatím oficiálně neoznámil, že uživatelé Windows 11 Insider mohou po instalaci nejnovějšího sestavení testovat nativní podporu RGB osvětlení. To znamená, že v tuto chvíli nelze zaručit, že se tato funkce dostane do produkční verze operačního systému.

Pokud by tato funkce byla nakonec implementována do stabilního sestavení, znamenala by kromě integrace veškerých nastavení na jedno místo a zjednodušení konfigurace také zlepšení vzájemné kompatibility mezi různými periferiemi.