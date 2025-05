Jste ochotní si platit za AI služby typu ChatGPT, nebo vám stačí bezplatné verze?

Anketní otázka je jasná, ale zajímají nás i vaše zkušenosti AI nástroji obecně – jaké služby používáte a k čemu. Máte přehled o různých možnostech? Zkoušeli jste třeba srovnat ChatGPT s Google Gemini, Grokem a Claudem? Používáte AI hlavně pracovně, nebo i pro soukromé účely? Hodí se vám spíš na psaní textů, grafiku, programování, rešerše…? A jak jste na tom s mobilním použitím – využíváte AI i v telefonu, nebo jen na počítači?

Filip Kůžel

Ano, už si platím

...tahle odpověď je asi nejblíž realitě, i když sám zatím neplatím nic.

1) Ve firmě mám k dispozici placené Midjourney, ChatGPT, Google Gemini, služby řadím podle četnosti použití.

2) Od T-Mobilu mám na rok zdarma Perplexity a tohle zkušební období dělá přesně to, co má – služba se stává platnou součástí mého života a až demo jednou vyprší, prostě vytáhnu peněženku a zaplatím. U téhle služby mě baví pěkná integrace s Androidem, po updatu na One UI 7 můj Samsung umí Perplexity spouštět stiskem bočního tlačítka i se zamčenou obrazovkou.

Lukáš Václavík

Ano, už si platím

Momentálně si vlastně neplatím nic, ale v posledních měsících jsem pendloval mezi ChatGPT, Gemini a Claudem, abych si ujasnil, který mi vyhovuje nejvíc a který si ty mé peníze zaslouží. Pořád mě to nejvíc táhne k ChatGPT, protože jako all-in-one řešení mi přijde nejlepší. Možná není top v jednotlivostech, ale jelikož potřebuji pracovat s obrázky, textem a sem tam mi něco kóduje, je to ideální koktejl.

A pro ty okrajové případy můžu vždy použít bezplatný účet v jiné službě. K tomu mám navíc firemní Gemini, Midjourney a celý rok můžu zdarma používat Perplexity, který bych rád více nasadil do svého workflow, ale nedaří se mi to. Už pár měsíců mám též Copilot ve Wordu a dalších aplikacích MS Office, ale Microsoft podle mě neodvedl moc dobrou práci a nepoužívám to tam.

Zkrátka si ale dokážu představit, že to pětikilo měsíčně budu platit raději za AI než další streamovací službu. A nakonec to u mě možná vyhraje ta, která bude nejlépe integrovaná v mobilu, abych ho mohl snadněji používat i bez sahání na něj. A protože mám iPhone a jeho výrobce si k sobě jen tak někoho nepustí, možná to u mě nakonec vyhraje Apple Intelligence.

Jakub Čížek

Ano, už platím

Jak to jen šlo, zrušil jsem několik zbytečných seriálových předplatných a místo nich si pořídil mnohem přínosnější ChatGPT Plus. Určitě ale nejsem takový ten naspeedovaný propagátor AI s růžovými brýlemi na nose. To fakt ne. Chatboty používám jen na něco, ale když už je používám, nechci narážet na kvóty a jiná omezení. A samozřejmě chci mít přístup k novinkám mezi prvními. Vedle ChatGPT Plus si hraju ještě s českým zpoplatněným švýcarákem na umělou inteligenci Everbot, který kombinuje úplně vše dohromady, a od zaměstnavatele máme nakonec každý Gemini Advanced od Googlu.

Petr Urban

Ne, stačí mi bezplatné verze

Mým požadavkům bezplatné verze stačí. Na náročnější firemní úkoly používám firmou nabízené placené nástroje. Pro osobní použití byl bych ochotný platit za AI ve Wordu, Outlooku, OneNotu aj. Technicky vzato budu, až se mi zvedne cena (teď mám předplaceno na další dva roky).

AI je nicméně do Office integrovaná komicky mizerně, takže ji technicky vzato k dispozici mám, ale užitek mi přináší nulový. Možná to bude někdo jiný než Microsoft, kdo mi ukáže, že má smysl platit AI, která mi bude pomáhat s organizací času a kancelářskými pracemi. Do té doby v anketě volím negativní odpověď.

Marek Lutonský

Ano, už si platím

Platím a pár měsíců zůstávám pouze u jedné služby, ChatuGPT. Je výborný, jen mi moc nevyhovoval při kódování, tak jsem u větších věcí nikdy nevydržel a zaplatil si ještě Claude. Součástí firemního Google Workspace ale teď máme Gemini Advanced, se kterým se mi také dobře programuje, takže si už pro osobní využití vystačím s ChatemGPT. K tomu mám a často používám ještě Perplexity Pro, které jsem si na rok aktivoval díky akci T-Mobilu.

Kvalitních AI chatbotů je už tolik, že se dá snadno žít i bez předplatného. Po vyčerpání kapacity jednoho, stačí přejít k dalšímu a na konci kolečka se vrátit. S plnou verzí je to ale pohodlnější. U ChatuGPT dostanu možnost tvorby GPT, dostatečnou kapacitu u přemýšlivých modelů a dokonce slušný počet dotazů pro Hloubkový výzkum. Za tu pětistovku měsíčně mi to stojí.

Karel Kilián

Ano, už si platím

S vyššími verzemi nástrojů umělé inteligence to mám poměrně různorodé. Například Gemini mám coby součást firemního účtu Google, ChatGPT používám přes jiný účet a v případě Perplexity využívám bezplatnou akční nabídku pro zákazníky T-Mobilu.

Nějakou dobu jsem využíval placeného Groka v rámci X Pro, nicméně postupně jsem to vyhodnotil jako nezajímavou investici a předplatné jsem zrušil. Líbí se mi placení nikoli za čas, ale za vygenerovaný objem, jak to má například velmi dobrá obrázková služba Reve či hudební Suno. Takže s placením nemám problém, když je ta služba užitečná.

Martin Chroust

Ne, stačí mi bezplatné verze

V mobilu používám Gemini, na desktopu ChatGPT a Claude. V mobilu hlavně k rozpoznávání objektů a mazání objektů ve fotkách, na desktopu hlavně kvůli generování fotek. Pro moje běžné účely mi stačí bezplatné verze. Teď mě zaujal Perplexity AI, u něhož mám aktuálně roční bezplatné období. Ze všech služeb mi asi vyhovuje nejvíce, byť mu musím přesně zadat prompt a říct mu hned co nechci, aby udělal. Ale na to abych si jej platil, to za mě rozhodně není.

