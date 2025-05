Jsme rychlejší než Mac, hlásá v nové reklamě Microsoft. Srovnával rok staré počítače

Microsoft nedávno uvedl na trh dva nové Surfacy a při té příležitosti znovu rozjel srovnávací kampaň s konkurenčními MacBooky Air. Už před rokem tvrdil, že nové Copilot+ PC mají až o 20 % delší výdrž na jedno nabití. Teď si přisadil, že jsou také výkonnější.

Ve videu tvrdí, že ty nejlepší Copilot+ PC jsou až o 58 % rychlejší než MacBooky Air s čipem M3. Jsou to jeho slova opírající se o test marketingové společnosti Principled Technologies. Ten pochází z května 2024, ale jeho výsledky s reklamě Microsoft používá až rok poté. Má to přitom hned několik úskalí.

1. PT srovnává rok starý hardware a software. To by nebyl zase tak velký problém pro Microsoft, protože v testu jsou Surfacy s čipem Snapdragon X Elite a Plus a momentálně žádné lepší nejsou. Jenže letos na jaře přišly MacBooky Air M4, které mezigeneračně přidaly na výkonu.

2. PT srovnává procesorový výkon v Cinebenchi 2024, což je spolehlivý benchmark testující praktický výkon při práci s 2D a 3D grafikou. Navíc velmi dobře škáluje, takže umí těžit z vyšších frekvencí i většího počtu jader více než jiné aplikace. A tady Microsoft bere úvahu jen vícevláknový výkon. Srovnává Snapdragon X Elite s 12 jádry s Apple M3, který jich má jen 8. U M4 jich je již 10.

3. Nikde z jím odkazovaného testu nevyplývá, že by Snapdragon byl i v Cinebenchi rychlejší o 58 % než Apple M3. Taková čísla tam prostě nejsou. PT testoval několik zařízení a do tabulky zapsal průměry z nejnižších, nejvyšších a průměrných skóre napříč počítači se stejným čipem. Surfacy jsou ve vícejádrové zátěži rychlejší o něco přes 40 %. A protože M3 má silnější jádra, v single-core testech vedou MacBooky.

Cinebench 2024 Surface MacBook Air Rozdíl Multi-core (lowest) 784,6 563,3 +39,3 % Multi-core (highest) 950,0 654,0 +45,3 % Multi-core (average) 858,6 608,1 +41,2 % Single-core (lowest) 109,0 121,0 −9,9 % Single-core (highest) 123,3 141,3 −12,7 % Single-core (average) 116,6 132,4 −11,9 %

Oněch 58 % musí vycházet z nějakého nespecifikovaného srovnání jinak nesouměřitelných výsledků. Například průměr maxim u Surfaců a průměr minim u Maců. Nebo si Microsoft vzal například Surface Laptop 15 a postavil proti němu menší MBA 13. Zkrátka se však opírá o zdroj, kde jeho tvrzení chybí.

Nebudeme teď ale zabředávat do jiných srovnání a jiných benchmarků. Tzv. cherry picking je tradičním marketingových nástrojem. Není to jen Microsoft, kdo vytáhne jen ta nejlepší čísla a zbytek pomlčí. Protože ale Surfacy i MacBooky testuje i my na Živě a Cinebench 2024 je v naší metodice také, můžeme je srovnat také v aktuálních generacích.