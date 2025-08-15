Jsme průkopníci a nestydíme se za to. Milovali jsme webOS a používali první streamovací služby (Podcast Živě)

Patříme ke dvěma až třem procentům lidí, kteří se hladově vrhají po technologických inovacích. Rádi si totiž rozšiřujeme obzory. Známe rizika, ale jsme s nimi smíření. Neuvažujeme tak pragmaticky. Proto jsme kdysi používali mobily s webOS, Badou nebo Windows Phone. Lukáš si myslí, že Petr je výstřednější. Rozebírá s ním, jaké okrajové produkty používal a proč.
I Lukáš má na kontě pár výstřelků. Když začal být populární Facebook, utekl na Google+. Oba redaktoři používali hudební streamovací služby v době, kdy byly u běžné veřejnosti zcela neznámé. Spotify do Česka přišlo relativně pozdě, před ním tady fungovaly Deezer nebo Rdio. Debatu vyhrává Petr s tím, že si v zimě koupil grafickou kartu od Intelu. Hraje na ní a je spokojenější, než očekával.
Program pořadu
- 01:22 – Proč jsme průkopníci
- 06:03 – webOS
- 12:05 – Bada
- 15:44 – Windows Phone
- 22:26 – Windows RT
- 25:58 – Komunikátory a sociální sítě
- 31:21 – Firefox
- 37:21 – Kindle a Intel Arc
- 42:51 – Hudba
- 46:01 – RSS
