Jsme průkopníci a nestydíme se za to. Milovali jsme webOS a používali první streamovací služby (Podcast Živě) | Ilustrace na pozadí: AI Midjourney

Jsme průkopníci a nestydíme se za to. Milovali jsme webOS a používali první streamovací služby (Podcast Živě)

Lukáš Václavík, Petr Urban
15. srpna 2025

Patříme ke dvěma až třem procentům lidí, kteří se hladově vrhají po technologických inovacích. Rádi si totiž rozšiřujeme obzory. Známe rizika, ale jsme s nimi smíření. Neuvažujeme tak pragmaticky. Proto jsme kdysi používali mobily s webOS, Badou nebo Windows Phone. Lukáš si myslí, že Petr je výstřednější. Rozebírá s ním, jaké okrajové produkty používal a proč.

I Lukáš má na kontě pár výstřelků. Když začal být populární Facebook, utekl na Google+. Oba redaktoři používali hudební streamovací služby v době, kdy byly u běžné veřejnosti zcela neznámé. Spotify do Česka přišlo relativně pozdě, před ním tady fungovaly Deezer nebo Rdio. Debatu vyhrává Petr s tím, že si v zimě koupil grafickou kartu od Intelu. Hraje na ní a je spokojenější, než očekával.

Program pořadu

  • 01:22 – Proč jsme průkopníci
  • 06:03 – webOS
  • 12:05 – Bada
  • 15:44 – Windows Phone
  • 22:26 – Windows RT
  • 25:58 – Komunikátory a sociální sítě
  • 31:21 – Firefox
  • 37:21 – Kindle a Intel Arc
  • 42:51 – Hudba
  • 46:01 – RSS

Poslouchejte nás v podcastových aplikacích

Podcast Živě najdete také na Spotify, kde se můžete přihlásit k odběru, stejně tak ve službách Apple Podcasts a YouTube Music. Pořad lze odebírat i prostřednictvím RSS. Budeme rádi za zpětnou vazbu. Pokud se vám podcast líbí, sdílejte jej.

V našem podcastovém kanále najdete také videopořad Týden Živě. Ve zvukové podobě zde vychází každé pondělí.

Zdroje a další informace: hudba od Nihilora | Technology adoption life cycle / Wikipedia
