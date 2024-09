Jony Ive chystá něco velkého. Na „AI zařízení“ pracuje s šéfem OpenAI, peníze poskytla i vdova po Stevu Jobsovi

Je to rok, co se špitá o projektu, ve kterém se spojili legendární designér Jony Ive a CEO společnosti OpenAI Sam Altman. O víkendu Ive spolupráci potvrdil v článku The New York Times.

Je to pět let, co Ive ukončil zaměstnanecký poměr v Applu a založil vlastní firmu LoveFrom. Pro Apple dál pracoval externě, ale v létě 2022 jsme psali, že i tato forma spolupráce končí – Ive byl moc drahý a Applu odváděl zaměstnance. LoveFrom se zakázkami moc nechlubí, na veřejnost se dostaly kusé informace o spolupráci s Ferrari, Airbnb a dalšími exkluzivními klienty.

Cílem společného projektu s OpenAI má být AI zařízení. Má benefitovat z faktu, že AI zvládne náročnější úkoly než konvenční software. Také má být méně společensky rušivé než iPhone. Vše ostatní firma pečlivě drží pod pokličkou, známý není ani časový rámec.

Projekt není pod hlavičkou LoveFrom, ale byla pro něj založena nová firma – byť sídlí ve stejném komplexu v sanfranciském Jackson Square, který Ive postupně skoupil. Projekt financuje Ive a společnost Emerson Collective, kterou založila Laurene Powell Jobs, vdova po Stevu Jobsovi. Podle informací The Times má s pomocí dalších investorů do konce roku nashromáždit miliardu dolarů!

Projekt má k dispozici kancelářskou plochu 3000 m2 a aktuálně zaměstnává 10 lidí. Mezi nimi jsou i Tang Tan, který s Ivem spolupracoval na iPhonu, a Evans Hankey, který po Ivovi šéfoval design v Applu.