John Carmack: Tvůrce legend Wolfenstein 3D, Doom a Quake změnil pohled na počítačové hry

John Carmack, průkopník na poli počítačových her, pracoval na legendárních titulech jako Wolfenstein 3D, Doom a Quake. Tato trojka přispěla k obrovské popularizaci žánru „first-person shooter“ her, ale také určila směr, kterým se jejich další vývoj bude ubírat.

Od dvanácti šel za svým snem

John D. Carmack se narodil 20. srpna 1970 v Kansas City v Missouri. Údajně byl jako malý kluk velmi arogantní a jeho zálibou byly výbušniny. O programování se začal zajímat, když mu bylo dvanáct let, a už tehdy se rozhodl, že se právě tento obor stane jeho životním posláním.

A za tímto cílem si šel už od začátku velmi tvrdohlavě, jelikož v roce 1989 ignoroval přání a rady svých rodičů, aby šel studovat. Místo toho se rozhodl nastoupit do vydavatelství Software Publishing, konkrétně zde začal pracovat na magazínu SoftDisk.

Právě tento okamžik navždy změnil jeho život, jelikož se najednou ocitl mezi lidmi, které dnes zná každý zapálenější znalec historie počítačových her. Jeho novými přáteli se stali Tom Hall a John Romero. Trojice se následně rozhodla vytvářet počítačové hry.

Do třetího rozměru s Wolfensteinem 3D

Vše začalo hrou Commander Keen. 2D plošinovky byly v té době na pomyslném vrcholu slávy, a tak tato jejich prvotina slavila obrovský úspěch. Krátce na to se k trojici Carmack, Hall, Romero přidává Adrian Carmack (nejde o příbuzného, je to pouze shoda jmen) a zakládají firmu id Software. To se odehrálo v roce 1991.

Už v té době ale dva z této čtveřice, konkrétně J. Carmack a J. Romero, nosí v hlavě naprosto revoluční nápad. Mohli by přece vytvořit hru, která by nebyla jen plošinovkou, ale využívala by rovnou tři rozměry.

Za půl roku poté, tedy za opravdu extrémně krátkou dobu, je hotová hra Wolfenstein 3D. Tento titul je také 5. května 1992 vydán, okamžitě si získává obrovskou oblibu a vytlačuje svou konkurenci na trhu počítačových her na okraj zájmu. Hráči se mohou poprvé procházet trojrozměrným prostředím místností a chodeb z pohledu první osoby.

V té době je ale poměrně značně rozšířené softwarové pirátství, a proto hra není příliš komerčně úspěšná. Naše čtveřice se proto rozhodne vydat na stejném enginu hru Spear of Destiny, ovšem ta dopadne podstatně hůř než Wolfenstein 3D. John Carmack z toho bezesporu nebyl nadšený, ale rozhodně ho to neodradilo od vývoje další hry, na které už v té době pracuje a je pevně rozhodnutý, že ji technologicky dostane ještě dál.

Když přišla legenda zvaná Doom

Je začátek roku 1994 a vychází Doom. Ta hra všechny naprosto ohromí, na svou dobu je na neuvěřitelně vysoké úrovni. Nadšení jsou jak hráči počítačových her, tak i jiní programátoři.

Doom se proto rychle stává legendou, kterou je nepochybně dodnes. Je to jedna z nejpopulárnějších her všech dob. Úspěchem je i obrovský počet kopií, kterých bylo odhadem ve světě až 30 milionů. O tom, že je tato hra skutečným skvostem, svědčí i to, že se hraje prakticky do dnešních dnů a i člověk, co se o PC hry moc nezajímá, zpravidla název Doom zná.

Carmack také zveřejnil části zdrojového kódu pro veřejnost, což umožnilo hráčům vytvářet různé úpravy. Díky obrovskému úspěchu se z Johna Carmacka stává jeden z nejbohatších programátorů na světě. Celá firma id Software získává označení nejlepšího vývojářského týmu. Ale Carmackovi to stále nestačí.

Ještě o třetí krok dál

Carmack se následně rozhodl, že se pokusí udělat ještě jednu revoluci a grafické ztvárnění 3D hry posune opět o další úroveň. Tentokrát ale práce na novince trvají o trochu déle. Tedy ve srovnání s předchozími tituly. Proto až v roce 1996 přichází na trh s počítačovými hrami Quake.

Dnes je Quake další dnes již legendární 3D střílečka a také v době svého uvedení opět okamžitě nadchla grafickým ztvárněním. Sám Carmack ale není s výsledkem práce spokojený. Novinka mu nepřipadá tak revoluční jako Doom. A proto hned o rok později vypouští id Software druhý díl Quaka.

Názory na hru Quake už nejsou tak jednoznačné jako u Dooma a dají se rozdělit na tři skupiny. První z nich o Quakovi mluví jako o klenotu mezi hrami, druhá se vyjadřuje v tom smyslu, že to už není nic nového. A třetí skupina dokonce tento titul označuje jako krok zpět. Možná právě tady začíná hnízdit kritika, že hrám chybí nějaký větší příběh.

O nějakém velkolepém příběhu ale Carmack v této chvíli nechce vůbec nic slyšet a zajímá se pouze o to, aby hra byla technologicky dokonalá. A právě kvůli těmto neshodám odchází z id Software spoluzakladatel John Romero.

Názor Carmacka se ale nakonec naprosto mění. Děje se tak v roce 1999 po vydání hry Quake 3: Arena, která se odlišuje od předchozích verzí tím, že se soustředí pouze na multiplayer. Právě v této chvíli si dá John Carmack za úkol vytvořit novou hru. Hru, která bude jednak technicky dokonalá a zároveň zaujme hráče svým příběhem. Ačkoli se jeho osobní nápady v tomto směru do historie nijak hluboko nezapsaly, na jeho enginech jiní tvůrci postavili další legendární tituly jako je Half-Life, Call of Duty a Medal of Honor.

Revoluční způsob uvádění her

Id Software nejenže vytvářel revoluční hry, ale také přišel s novým způsobem, kterým je uváděl na trh. Hry Wolfenstein i Doom byly vydány ve volně dostupných verzích sharewaru, které obsahovaly pouze první úroveň. Poté bylo možné dokoupit i zbytek hry. Tento formát vyvolal obrovský zájem a přispěl ke zvýšení prodejnosti.

Společnost id Software byla také zažalována v souvislosti se střelbou na středních školách v Columbine a Heath na konci 90. let. Rodiny obětí požadovali odškodné ve výši 130 milionů dolarů. Všichni střelci totiž prý byli známí jako vášniví fanoušci Dooma a Quaka. Odborníci dokonce dosvědčili, že tyto hry mohli posloužit mladým střelcům jako výcviková simulace. Žaloba byla nakonec zamítnuta.