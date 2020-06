Již můžete migrovat svou knihovnu do YouTube Music. Můžete si tak ale rozbít klasický YouTube

Google se svými ambicemi nahradit starou službu Play Music netají a nyní oznámil, že by tak mělo nastat již v blízké době. K tomu doposud chybělo to hlavní – možnost si přenést knihovnu do nové služby YouTube Music.

Hudební streamovací služba YouTube Music je tu s námi již několik let, do Česka ale přišla teprve nedávno. Od původního Google Play Music se značně liší vzhledem i fungováním – je zde pevné navázání na YouTube, které běží na pozadí. Díky tomu je možné si přehrávat i hudební videoklipy a živá vystoupení, zároveň se ale lehce mění zaměření služby – priorita je v playlistech, ne konkrétních albech.



Google již nabízí možnost přenést svou knihovnu z Google Play Music do YouTube Music.

Doposud byla největší překážka přechodu neexistence možnosti přenést si svou hudební knihovnu. To se ale nyní mění a Google zapnul automatický převod dostupný přímo v YouTube Music. Díky němu můžete novou službu naučit vašim oblíbeným skladbám a žánrům, stejně jako si přenést seznamy skladeb, rádia, položky v knihovně a dokonce i nahrané soubory – jejich podporu YouTube Music přidalo nedávno. Nyní tak již Googlu téměř nic nebrání v tom, aby staré Google Play Music nadobro vypnul.

Jak převést hudbu z Play Music do YouTube Music? Snadno, podívejte se: