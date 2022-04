Celý svět zná příběh japonských měst Hirošima a Nagasaki. Věděli jste, že bomby Little Boy a Fat Man používaly zcela odlišnou technologii? A věděli jste, že nejsilnější atomový výbuch historie byl 3 300× silnější než ten v Hirošimě?

V tomto videu se Jirka Burýšek zaměří na to, jak se vyvíjela síla atomových bomb od prvních shozených až po ty absolutně největší. Co by ta největší napáchala v New Yorku?