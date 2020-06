Jihokorejci už nemusejí nosit v kapse řidičák. Mají ho přímo v mobilu

Korejci mohou už nějaký čas používat mobilní aplikaci Pass, která slouží k identifikaci, digitálnímu podpisu, potvrzování plateb a přihlášení do klíčových služeb. V Česku podobnou alternativu zatím nemáme, avšak mohli bychom ji přirovnat k editentia.cz – aneb úředním newspeakem k Portálu národního bodu pro identifikaci a autentizaci.

Podstatné je to, že Jihokorejci nyní mohou do mobilní aplikace nahrát i digitální řidičský průkaz. Když pak budou vyzváni k jeho kontrole, stačí vytáhnout mobil, spustit aplikaci a zobrazí se fotografie a QR/čárový kód pro strojové ověření čtečkou.

Pass má přitom hromadu ochranných prvků. Podobně jako mnohé bankovní aplikace neumožňuje během spuštění vytvořit snímek obrazovky, QR/čárové kódy se neustále mění, takže jejich hodnota je pro případné záškodníky k ničemu, no a v neposlední řadě to jsou ještě všemožné poletující animované prvky znesnadňující záznam i reprodukci displeje mobilu.



Řidičák v mobilu (Foto: SK Telecom)

V nitru pak celý systém chrání blockchainová technologie, která má databázi identit ochránit před neautorizovaným zápisem. V takovém případě by totiž přestala platit matematická návaznost databázových hodnot (block chainu) a bylo by zřejmé, že do systému vnikli hackeři a pozměnili byť jen jeden jediný bit informace.