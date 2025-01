Jihokorejci se obávají čipového úpadku. Chtějí po vzoru Tchaj-wanu vybudovat vlastní KSMC

Jihokorejci se obávají, že se v oblasti výroby polovodičů brzy dostanou na třetí kolej a volají na poplach. V zemi vznikla pracovní skupina, která má za úkol vytvořit plán záchrany klíčového regionálního byznysu. Jedním z členů je třeba přední světový výrobce paměťových čipů SK Hynix.

Jižní Korea dlouhodobě bojuje jak s odchodem mozků do zahraničí, tak skutečností, že sice dala světu ikony jako Samsung nebo zmíněný SK Hynix, nicméně nemá co nabídnout rostoucímu fenoménu fabless.

Fabless kam se podíváš

Jinými slovy, stále více firem vyvíjí pouze design čipu, který si poté nechávají ve velkém vyrobit u svých partnerů, aniž by musely investovat miliardy do vlastních továren. Je to paralela ke cloudu, na kterém může uspět kdejaký startup bez potřeby enormních počátečních investic do nákupu a provozu vlastních fyzických serverů.



U TSMC dnes pečou i ti největší hráči včetně Applu

Pracovní skupina proto navrhuje, aby Jižní Korea vybudovala obdobu tchajwanské fabriky TSMC, která se už od konce 80. let specializuje čistě na zakázkovou výrobu čipů a je klíčovým pilířem polovodičové revoluce na malém ostrově, který do té doby žil především zemědělstvím a rybolovem.

KSMC jako další „TSMC“ v regionu?

Korejská obdoba už dostala přiléhavou zkratku KSMC (Korea Semiconductor Manufacturing Company), zatím ale existuje jen na papíře. Jsou to právě Tchaj-wan, Korea a Japonsko, kteří v tomto směru mohou konkurovat obrovské Číně, jako tradiční spojenci Západu se totiž snáze dostanou k těm nejpokročilejším výrobním technologiím čipů. Ty zatím ještě stále ovládají USA a Evropa, byť je to nejspíše jen otázkou času.

Typickým příkladem jsou výrobní linky od nizozemského hegemona ASML, ke kterým se chce už roky dostat Čína, technologické patenty ale patří USA, které v 80. a 90. letech financovaly primární výzkum v tamních národních laboratořích. Díky tomu si dodnes pečlivě hlídají, kde budou podobné stroje za miliardy sloužit a lisovat nové procesory.