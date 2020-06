Tip: jak zajistit, aby prohlížeč Chrome neukládal obrázky ve formátu JPEG s příponou JFIF?

Již několik let narážejí uživatelé webového prohlížeče Chrome na nepříjemnou chybu, která jim zbytečně komplikuje život. Spočívá v tom, že při ukládání obrázku ve formátu JPEG do počítače je soubor uložen nikoli s příponou .jpg, ale .jfif. Uvedená chyba se projevuje na všech webových stránkách, ze kterých jsou ukládány obrázky.

Problém se vyskytuje přinejmenším od roku 2017, kdy se jím zabývali uživatelé diskuzního fóra na webu Reddit. Podle dosavadních zjištění se objevuje nahodile bez ohledu na verzi operačního systému a/nebo webového prohlížeče.

JPEG, nebo JFIF?

Na první pohled se jedná o banalitu – většina aplikací si se souborem s příponou .jfif poradí bez výraznějších problémů. Ostatně i česká Wikipedie uvádí jako možné přípony .jpg, .jpeg, .jpe, .jif, .jfif, .jfi a dodává: „Když se běžně hovoří o souboru JPEG, míní se tím většinou soubor JFIF.“

Potíže mohou nastat v některých aplikacích a webových službách, které soubory s příponou .jfif nepodporují či rovnou aktivně odmítají (např. WordPress). V takovém případě je řešení relativně prosté – stačí změnit příponu souboru na .jpg. Jenže dělat to pokaždé, když například chcete nahrát obrázek do redakčního systému, je prostě otravné.

Dvě možná řešení

Protože ukládání obrázků s příponou .jfif očividně trápilo více uživatelů, objevila se v průběhu uplynulých let přinejmenším dvě použitelná řešení. První je jednodušší, ale je to tak trochu vyhánění čerta ďáblem – spočívá v instalaci doplňku Change JPEG/JFIF to JPG.

Doplněk pak plní rutinní úkol: pokud stáhnete soubor s příponou .jpeg či .jfif, automaticky ho po dokončení stahování přejmenuje na .jpg. Funguje samostatně na pozadí bez nutnosti jakéhokoli zásahu ze strany uživatele.

Druhý postup spočívá v úpravě registru Windows a vypadá následovně:

Stiskněte klávesovou zkratku Win+R. Zadejte regedit a potvrďte tlačítkem OK. Na dialog, zda chcete aplikaci povolit provádění změn, odpovězte Ano. V Editoru registru otevřete sekci HKEY_CLASSES_ROOT\MIME\Database\Content Type\image/jpeg. Poklepejte na položku Extension. Změňte jfif na jpg a potvrďte tlačítkem OK.

Po provedení úpravy regostru není nutné restartovat systém ani webový prohlížeč. Od tohoto okamžiku budou všechny soubory ve formátu JPEG ukládány s obvyklou příponou .jpg.