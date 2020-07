Jezdíte na kole? To by se vám mohlo líbit Šlappeto, nová aplikace na cyklovýlety

Pro české cyklisty letos vznikla nová aplikace, která jim pomůže s plánováním výletů. Jmenuje se Šlappeto a najdete ji jak na webu, tak ve formě mobilních aplikací pro Android nebo iOS. Je to velmi silná konkurence pro cyklistické funkce v rámci aplikace Mapy.cz od Seznamu, Šlappeto je ale specializované a z hlediska cyklistických potřeb propracovanější.

Navigace pro cyklisty

Aplikace poslouží především pro plánování tras, přičemž ji můžete využít ve smyslu vyhledání nejvhodnější cesty z místa A do místa B, nebo jako plánovač výletu bez konkrétního cíle. V takovém případě stačí zadat výchozí bod, požadovanou vzdálenost výletu a parametry trasy jako je náročnost terénu, hustota provozu nebo kopcovitost. Aplikace sama navrhne okružní jízdu.

Výsledek je prezentován s výškovým profilem trasy a informacemi o povrchu cesty. V mapě přitom uvidíte, kdy jedete po silnici, cyklotrase nebo cyklostezce a vyznavače horské cyklistiky dokáže zavést i na nezpevněné cesty. Turistické značky či specializované singletraily však aplikace bohužel ignoruje.

V mobilní aplikaci je pak možné se během výletu navigovat (včetně hlasových povelů) a výlet si zaznamenat. Tvůrci slibují i různé motivační soutěže do budoucna.

Pro jízdu v terénu nevhodná

Na první pohled to vypadá skvěle, ale rychlá zkouška ukázala, že plánování tras není až tak idylické, tedy minimálně pro vyznavače horské cyklistiky, kterým sám jsem. Když jsem zadal požadavek na cca 35 km dlouhý výlet na horském kole se startem z redakce v centru Brna, aplikace mi doporučila vyjet na jihovýchod, což je rovinatá oblast bez lesů a pro horskou cyklistiku tedy zcela nevhodná.



Poněkud nevhodný návrh aplikace na výlet na horském kole

Ačkoli jsem měl zadán požadavek na maximální kopcovitost, nezpevněný povrch cest a minimální provoz, trasa vede převážně po silnicích a jediným stoupáním, které stojí za řeč, je krátký výšlap na Mohylu míru.

Severní okolí Brna od západu až po východ je přitom plné kopcovitých lesů protkaných lesními cestami. Přimět aplikaci naplánovat výlet tímto směrem, kde se to běžně horskými cyklisty jen hemží, jsem nedokázal. Ztratila u mě tedy důvěru, že by mě do nejatraktivnějších oblastí zavedla v jiných lokacích, které osobně neznám.

Na výletech a ve městě obstojí

Něco jiného je ale cykloturistika, městská nebo silniční cyklistika, v těchto oblastech si aplikace vede velmi dobře. Ostatně je postavena na platformě Cyclers, která stojí i za stejnojmennou aplikací a také za úspěšnou aplikací Na kole Prahou.

Vývoj zajišťuje vývojářské studio Umotional, které vzniklo jako spin-off z ČVUT. Dvojice Michal Jakob a Jan Nykl se v rámci výuky věnovali využití umělé inteligence v oblasti dopravy a mobility, přičemž z toho vznikla platforma pro cyklistické aplikace a následně i služba Šlappeto.

Rozhodně se jedná o pozoruhodný projekt, který chytře využívá dostupná geografická data. Mohl by ale ještě zapojit například data o segmentech z aplikace Strava, aby umělá inteligence plánující výlety věděla, kde cyklisté v dané oblasti opravdu nejraději jezdí. Potenciál rozvoje tu zkrátka ještě je, ale už i stávající základ je pro městskou cyklistiku či cykloturistiku dobře použitelný.