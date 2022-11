Jestli používáte Gmail se starým vzhledem, koncem listopadu vás Google donutí přejít na nový

V únoru tohoto roku Google vypustil do světa nový design své poštovní webové aplikace Gmail. Uživatelé, jež si ho chtěli vyzkoušet, měli možnost zapnout ho v nastavení. V létě pak Google přepnul všem uživatelům Gmail do nového rozhraní, nicméně ti, kterým se nelíbilo, měli stále možnost se v nastavení vrátit k původnímu vzhledu.

„Dosti bylo svobodné volby“ řekli si dost možná v Googlu. S možností přepínání na starý design Gmailu tak bude jednou provždy konec. Všichni uživatelé budou postupně převedeni na nový design v duchu Material You, bez možnosti vrátit se zpátky. Z nabídky pod tlačítkem s ozubeným kolečkem tak zmizí možnost Vrátit se k původnímu zobrazení.

Gmail výhradně s novým vzhledem

„Na začátku roku 2022 jsme oznámili nové uživatelské rozhraní a přizpůsobitelné integrované zobrazení služby Gmail, které spojuje důležité aplikace, jako je Gmail, Chat a Meet, do jednoho jednotného prostředí.“ uvádí v úvodu článek na blogu Google Workspace Updates.

Počínaje listopadem se toto uživatelské rozhraní stane standardním prostředím služby Gmail bez možnosti návratu k „původnímu zobrazení“. V novém prostředí mohou uživatelé prostřednictvím rychlého nastavení i nadále měnit grafický motiv, způsob zobrazení schránky a další položky.

Nejvýraznější změnou v novém designu je přidání druhého postranního panelu na levé straně obrazovky vedle běžného postranního panelu Gmailu, obsahujícího položky jako Doručená pošta a Štítky. Dodatečný postranní panel odráží očividnou snahu prosadit Chat, Spaces a Meet, tedy produkty, které firma vytvořila jako konkurenci službám Slack a Zoom ve světě virtuálních kanceláří.

Povinný přechod

Dle Googlu byl nový postranní panel zaveden proto, aby se dalo snadněji přecházet mezi jeho aplikacemi, aniž by bylo nutné přeskakovat mezi kartami prohlížeče. V praxi se jedná spíše o propagační tah, protože tyto služby nejsou v některých firmách zdaleka tak oblíbené jako konkurenční řešení.

„Prostřednictvím rychlého nastavení si můžete toto nové rozhraní přizpůsobit tak, aby obsahovalo aplikace, které jsou pro vás nejdůležitější, ať už jde o samotný Gmail, nebo o kombinaci Gmailu, Chatu, Spaces a Meet. Budete tak mít přehled o tom, co je důležité, a eliminujete potřebu přepínat mezi různými aplikacemi, okny nebo kartami.“ uvádí blog.

Nové rozhraní Gmailu je v první vlně nasazováno uživatelům na doménách s rychlejším přístupem k novým funkcím. Od 29. listopadu pak na něj budou převáděni všichni uživatelé programů Google Workspace Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Plus, Frontline, Nonprofits, jakož i G Suite Basic a Business.