Jestli Google bude muset prodat Chrome, tak OpenAI je připravená jej koupit

V USA se momentálně řeší, jak naložit s vyhledávacím monopolem Googlu. Jedním z řešení navržených ministerstvem spravedlnosti je, že by se firma musela vzdát svého prohlížeče Chrome. A zájem o něj má společnost OpenAI.

Bloomberg cituje Nicka Turleyho, který vede vývoj ChatGPT, který řekl, že by Chrome chtěli koupit, zájem ale mají samozřejmě i další firmy v oboru. Turley byl svědčit během právě probíhajícího třítýdenního slyšení, které má být klíčem k tomu, jak monopol Googlu rozbít. O osudu firmy musí soudce Amit Mehta rozhodnout do srpna letošního roku.

OpenAI je momentálně na prahu jiné velké akvizice. Mluví se o tom, že za 3 miliardy dolarů chce koupit firmu Windsurf, která tvoří stejnojmenné vývojové prostředí využívající AI agenty. V minulosti také desítky milionů utrácela za Global Illumination, Multi nebo Rockset.

Mezi OpenAI a Googlem by v budoucnu mohla fungovat i jiná vazba. Jedním z navrženým řešení v otázce monopolu je také to, aby Google otevřel svůj vyhledávací index a poskytl jej konkurenčním společnostem. A OpenAI se snaží vybudovat vlastní vyhledávač. Momentálně se ChatGPT Search spoléhá na Microsoft Bing, firma ale připravuje také vlastní technologii. Avšak dohnat Google bude jednodušší, pokud by OpenAI měla přístup k části jeho know-how.