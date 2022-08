Jestli bude po světě někdy chodit terminátor, nejspíše ho vyvinou v novém institutu BDAI

Boston Dynamics už nebude vyvíjet pouze experimentální humanoidní roboty a robopsy Spot, ale regulérně se vrhne i do rozvoje robotické umělé inteligence. Společnost, která dnes spadá pod křídla Hyundai Motor Group, totiž nedávno představila svoji vlastní výzkumnou laboratoř Boston Dynamics AI Institute.

Institut povede zakladatel Boston Dynamics Marc Raibert a Al Rizzi, který v původní společnosti pracoval jako hlavní vědec a je podepsaný zvláště pod novátorským způsobem pohybu čtyřnohých potvor v čele se Spotem.

Kendall Square je Silicon Valley východu

BDAII sídlí na Kendall Square, což je jeden z klíčových inženýrských hotspotů USA. Náměstí v srdci Cambridge (Boston) se totiž nachází jen kousek od MIT a Harvardovy univerzity.



Ahoj, jsme nová AI laboratoř Boston Dynamics a chceme ty nejlepší z tohoto náměstí

Na ploše několika hektarů se tu vedle sebe tísní budovy Googlu, věhlasné Draper Labs (program Apollo, technologie fly-by-wire, MEMS aj.), Akamai, bioinženýrské Moderny a Biogenu nebo třeba Kochova institutu. Jen o kousek dál má samozřejmě pobočku i Microsoft.

Cíl? Všechny klíčové AI pro autonomního robota

Adresa není náhodná, BDAII totiž ve svém prohlášení píše, že chce přetáhnout ty nejlepší mozky, se kterými se pak bude věnovat svým čtyřem pilířům:

Kognitivní AI

Atletické/pohybové AI

Organickému hardwarovému designu (napodobujícímu živočichy)

(napodobujícímu živočichy) Robotické etice

Kdyby se nejednalo o Boston Dynamics, mohli bychom nad BDAII jen mávnout rukou s tím, že je to prostě jen další laboratoř pro AI. Jelikož se ale jedná právě o Boston Dynamics, který patří ke špičkám robotiky a onomu organickému hardwarovému designu, mohla by to být právě tato laboratoř, kde se zrodí první opravdu autonomní humanoid. Pomůže k tomu i prvotní injekce od Hyundaie ve výši 400 milionů dolarů

Podobný humanoid Atlas dostane kognitivní a pohybovou AI:

Když si vzpomenete na atletické kousky, které dokážou roboti z Bostonu, ta představa je lehce děsivá. Nelze než doufat, že sekce robotické etiky bude dostatečně silná.