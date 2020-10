Ještě nevyšly ani podzimní Windows 10, a už se pracuje na jarních. Posvítí si na automaticky spouštěné aplikace

Microsoft se aktuálně chystá na vydání podzimních Windows 10 mezi běžné uživatele. Vývoj ale nestojí a už nyní se vyvíjí novinky pro příští rok. Těch bude hned několik a Windows se konečně zaměří i na aplikace spouštěné při startu.

Jakmile si ve Windows nainstalujete aplikaci, sama se může přidat do seznamu těch, které se spouští hned při startu systému. A je pak na vývojáři, zda vás na to upozorní, či nikoliv. Chování pak můžete upravit přímo v systému v nastavení, musíte tak ale učinit sami. Tyto automaticky spouštěné aplikace přitom mohou negativně ovlivnit rychlost, s jakou se váš počítač zapne.



Windows upozorní na to, že se aplikace spustí po startu (foto: Windows Latest)

V Microsoftu tak konečně přišli s částečným řešením – aplikacím sice spouštění nebude blokovat, uživatele ale upozorní na přidání programu na seznam. Následně pak na notifikaci stačí klepnout a budete přesměrováni do systémového nastavení. Tam můžete zavítat i nyní, najdete jej v sekci Nastavení – Aplikace –​ Po spuštění.

Novinka by se měla dostat do jarních Windows 10, funkci mohou testovat uživatelé programu Windows Insider. Otázkou ale je, zda nová verze Windows vyjde na jaře – objevují se informace, že by prioritu měly dostat Windows 10X a klasická verze by se měla o něco málo odsunout.

