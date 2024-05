Ještě jste nezkusili AI chat, protože se bojíte jazykové bariéry? Tohle jsou čtyři nejlepší, které umí česky

Generativní umělá inteligence, chatboty, konverzační AI a v médiích nejčastěji zmiňovaný ChatGPT. Ať je název jakýkoli, o umělou inteligenci a AI nejde. Jsou to předtrénované jazykové modely, které jednoduše řečeno staví slova za sebe tak, jak se naučily na ohromném množství volně dostupných textů.

Ač jsme si zpočátku mysleli, že to nemůže fungovat, dokáží tyto služby s mnohými úkoly vypomoct. Měli jsme také obavu, zda konverzace v našem českém, tak výrazně minoritním jazyce, může být stejně kvalitní jako v angličtině. Po roce můžeme říci, že ano, a tak není žádný důvod, aby se těmto službám vyhýbali uživatelé, kteří se v psané angličtině necítí tak jistě.

Nejsou geniální ani aktuální

Pravidelní čtenáři již také chápou význam důležitého slova „předtrénované“. Jazykové modely se trénují na daném objemu textu, který je ale časově ukončen (anglicky se používá výraz knowledge cutoff date). V případě nejnovějšího ChatGPT je to leden 2022. To znamená, že události po tomto datu chatbot nezná a nemůže je zahrnout do odpovědí.

Proč se tak děje? Natrénování modelu je neuvěřitelně náročné na výkon superpočítačů – a tedy velmi drahé. V tuto chvíli se tvůrci otevřeně nevyjadřují k tomu, zda se jim daří efektivně model pravidelně „přiučovat“ tak, jak přibývají další skutečnosti a události. V řadě případů a úkolů to ale vůbec nevadí, stačí, když s tím budete počítat. Chatbot tedy zatím nedokáže nahradit tradiční vyhledávače, rešerše zdrojů a ověřování informací.

Další nevýhodou konverzačních AI je jejich nespolehlivost stran faktů. Optimisté rádi používají výraz „halucinují“, zkuste ale ve škole nebo v práci říct očividnou nepravdu, a pak se omluvit s tím, že máte halucinace. Konverzační AI nejsou Wikipedia, a přestože i ta obsahuje chyby, jako faktický zdroj poslouží mnohem lépe.

Jdeme ke zdroji

Pokud v českém vyhledávači zadáte AI chatbot, konverzační AI nebo podobný výraz, a třeba i přidáte „v češtině“, vyskočí vám nabídka desítek služeb. Samozřejmě se množí superlativy a některé jsou prý od českých vývojářů. Pravdou je, že řada těchto služeb využívá API od hlavních tvůrců, zejména OpenAI. Mohou nabízet nějaké funkce navíc, ale v zásadě není důvod je používat.

Výjimkou jsou specializované služby, které vám práci usnadní: mohou to být služby, které vyladily příkazy na tvorbu krátkých příspěvků na sociální sítě, mohou vytvářet zajímavější či pestřejší texty anebo lépe text kontrolovat a navrhnout zajímavé změny. Zkrátka je třeba rozlišit, které služby vám nabídnou přidanou hodnotu a které se jen snaží přeprodat (i volně) dostupnou službu.

Čím se liší?

Základní schopnosti chatbotů jsou víceméně stejné, liší se v různých nadstavbových funkcích. Třeba Copilotu můžete dotazy diktovat hlasem, což je silně návykové. Jakmile budete psát dotazy jiným službám, přijde vám to jako pomalé a neefektivní. Zrovna Copilot ve zdarma dostupné verzi vám ale může utnout konverzaci s tím, že dosáhla limitu, přestože jste teprve začali a měli jste velké plány na rozvoj myšlenky. Některé modely se více hodí na generování kreativních textů, jiné lépe ověřují fakta. Další si vystačí s vágnějším zadáním (zejména při pomoci s programováním), jiné jsou kreativnější a dokáží pomoci i naprostým začátečníkům.

Nezbývá, než doporučit prosté: zkoušejte, experimentujte, popustěte uzdu fantazie a poznávejte, co dnes konverzační AI dokáže, a zda vám může skutečně pomoci. Možná přijdete na to, že pro vaši práci jsou i placené tarify zanedbatelným měsíčním výdajem, který se vám bohatě vrátí.