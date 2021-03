Jen srdíčka už nestačí. Twitter zkoumá nové způsoby vyjadřování emocí, včetně negativních

Většina sociálních sítí umožňuje svým uživatelům nějakou formu rychlé interakce s publikovanými příspěvky. V případě Twitteru to byla až do listopadu 2015 hvězdička, která sloužila k označování oblíbených postů. Ta byla následně nahrazena srdíčkem, jež až dosud znamená „to se mi líbí“. Kromě komentářů jde o jediný možný způsob reakce na této sociální síti.

Jenže ne vždy je srdíčko, kterým uživatel deklaruje, že se mu něco líbí, optimální reakcí. Například „lajkování“ zprávy o úmrtí nějaké osobnosti může na mnohé působit přinejmenším nevhodně. Twitter proto začal uvažovat o radikální změně, která by měla umožnit reagovat více způsoby.

Když srdíčko nestačí

Provozovatel bleděmodré sociální sítě proto zahájil průzkum veřejného mínění, jehož cílem je zjistit, jak by uživatelé vnímali rozšíření možných reakcí. „Zkoumáme způsoby, jak poskytnout lidem možnost vyjádřit se v konverzacích, odehrávajících se na Twitteru,“ uvedl tiskový mluvčí.

V rámci průzkumu je respondentům nabízeno několik různých sad emotikon. Všechny obsahují srdíčko („to se mi líbí“), smějící se tvář se slzami v očích („to je zábavné“), přemýšlející emoji („to je zajímavé“) a plačícího smajlíka („to je smutné“).



Průzkum Twitteru

Kromě těchto reakcí jsou pak nabízeny další emotikony, vyjadřující například překvapení, zlost či podporu. Ve hře je ale také možnost hlasovat o tweetu pomocí zeleného a červeného tlačítka se šipkou nebo palcem, směřujícím nahoru, respektive dolů („souhlasím/nesouhlasím“) - to je způsob, který mohou znát například uživatelé diskuzního webu Reddit.

Rozhodne hlas lidu

Průzkum ukazuje, že si je Twitter vědom jisté konzervativnosti své uživatelské základny, která změny přijímá s nelibostí. Proto se ptá, v jakých případech by respondenti chtěli využívat možnost negativní odezvy – zda místo odpovědi, nebo jako reakci na irelevantní nebo urážlivé tweety.

Dotazník dále zjišťuje, jak by se uživatelé cítili, kdyby jejich příspěvky obdržely od ostatních velké množství negativních reakcí. Ptá se, zda by je to v budoucnu odradilo od tweetování, nebo jestli by to brali spíše jako konstruktivní zpětnou vazbu k publikovanému obsahu.

Zavedení širších možností reakcí by mohlo mít významný dopad na to, jak lidé interagují s obsahem na Twitteru. Na jedné straně může příliš velké množství negativních ohlasů odradit některé uživatele. Na straně druhé v tomto směru prošlapal Twitteru cestičku Facebook, který v roce 2016 přidal k palci nové reakce „Super“, „Haha“, „Paráda“ (v angličtině Wow), „To mě mrzí“ (anglicky Sad) a „To mě štve“.