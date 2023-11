Jen pár karet, nebo plná lišta? Kolik míváte v prohlížeči otevřených stránek?

Je to 17 let co, co všechny hlavní desktopové prohlížeče včetně Internet Exploreru umožňují otevřít několik webových stránek najednou, každou ve vlastním chlívečku. Někde se ten chlíveček jmenuje karta (Chrome, Edge), panel (Safari, Firefox), záložka (IE), list (Opera, Vivaldi), někdy mu prostě říkáme anglickým „tab“. Všechny ale fungují stejně.

Od té doby také výrazně vzrostl výkon počítačů, narostla kapacita paměti a i ty monitory jsou větší než dřív, takže můžeme mít karet otevřených klidně desítky. Ale opravdu jich tolik máme? Na to se ptáme v dnešní anketě. Řešit budeme jen desktopové prohlížeče, protože mobilní s kartami pracují trochu jinak, takže i naše chování bude odlišné.

Kromě hlasu v anketě můžete odpověď upřesnit ještě v komentáři. K čemu vám karty vlastně slouží? Jsou to jen dočasně otevřené stránky, které nějak zpracujete a pak zavřete, nebo se pořád vrší na sebe a používáte to tímto způsobem místo záložek/oblíbených?

Používáte pro jejich správu nějaké doplňky? Máte je standardně horizontálně u adresního řádku, nebo vertikálně na boku? Připínáte si trvale některé stránky? Sdružujete karty do skupin?

TIP. Pokud máte tolik otevřených stránek, že se to špatně počítá, existují na to jednak doplňky, jednak to zjistíte i přímo v prohlížeči.

V Chromu, Edgi a jiných prohlížečích postavených na Chromiu napište do adresního řádku chrome://discards. Zobrazí se očíslovaný seznam všech otevřených karet.

Ve Firefoxu klikněte pravým tlačítkem na některý z panelů a pak na položku Vybrat všechny panely. Následně na panel znovu klikněte pravým a v nabídce bude možnost Zavřít X panelů.

V Safari klikněte pravým tlačítkem na některý z panelů, vyberte Přesunout do skupiny panelů a tam uvidíte počet otevřených stránek. Ale jen těch, které ještě v žádné skupině nejsou.

Filip Kůžel

31 a víc

Aktuálně jsem napočítal 112 tabů a není to tím, že bych v tom měl nepořádek. Prohlížeč používám jako pracovní prostor. Někdo si odkazy ukládá do poznámek, evernotů a podobně, já mám všechno rozpracované, rozečtené, zajímavé a důležité přímo v browseru.

Nutnou podmínkou pro takový přístup je absolutní jistota, že se mi stejné taby otevřou i po příštím spuštění prohlížeče, a tu mi už mnoho let dává Firefox. Za poslední cca dva roky se zásadně zlepšila práce s pamětí, takže ani při větším počtu načtených tabů nezpomaluje a není nutné restartovat, jako tomu bylo v minulosti.

Na jednu lištu je 112 tabů hodně, ale mám to tak, že ty nejnovější jsou na konci (tedy vpravo), právě tam se otevírají nové, v téhle oblasti nejčastěji pracuji. Úplně vlevo je šest připnutých tabů s mailem, messengerem a dalšími nejfrekventovanějšími službami, levý konec běžných tabů také občas použiju. No a uprostřed jsou archivní kousky, ke kterým se ještě někdy vrátím (nebo ne a v takovém případě je zavřu při některé z občasných čistek).

Lukáš Václavík

Do 10

Zhruba na tomhle čísle to spíš chci udržovat, než že bych jej nikdy nepřekročil. Jak už jich je víc, začnu se ztrácet, vidím jen faviconu nebo kousek textu. Když v práci dělám nějakou rešerši, spadnu do králičí nory jménem Wikipedie nebo třeba nakupuji nějaký produkt a hledám různé recenze, cenová srovnání apod., mám otevřené i desítky stránek. V takovém případě už ty související věci slučuji do karet, ať se mi to neplete s jinými věcmi. Ale když tu práci dokončím, všechno zavřu a vrátím se k uklizenému stavu.

Vertikální karty nepoužívám, protože je pro mě cennější místo na bocích než nahoře. Stejně tak nemám ani žádné externí doplňky pro organizaci stránek.

A protože nemívám permanentně otevřenou žádnou stránku, nemám ani připnuté karty. Výjimkou je jen Firefox, jenž používám čistě pro přístup k Živě.cz a jiným pracovním webům a nástrojům, které chci mít izolované od soukromého života. V něm mám připnutý Gmail s firemní poštou a chatem.

Jan Láska

31 a víc

Kdyby byla možnost 51 a víc, tak bych se zařadil tam. Otevírám panely, co mi prohlížeč (v mém případě Chrome) dovolí. Až začnou zajíždět mimo lištu nad adresním řádkem a není vidět malá webová ikonka, musím provést čistku. RAM mám v počítači dost, takže výkon mě nelimituje. Otevřené panely slouží jednak jako rychlý přístup k často otevíraným službám/stránkám, ale také jako seznam úkolů (témat, zdrojů), kterým se ještě musím věnovat.

Zhruba 30 % panelů je tak neměnných, zbylé po odbavení zavírám. Je to asi dost specifický způsob použití, ale vzhledem k tomu, kolik informací mi denně prohlížečem projde, se tento systém osvědčil nejlépe. Horší je, když zhruba jednou za půl roku Chrome zhavaruje tím způsobem, že panely při novém spuštění neotevře. To mám pak vlastně najednou všechnu agendu vyřízenou a začínám bez restů s čistým štítem.

Markéta Batulková Mikešová

11 až 30

Počet se hodně liší, pokud pracuji nebo ne. Řekněme, že standardnější je situace s prací, tak jsem si to schválně teď spočítala a je jejich 11. To tak odpovídá běžnému průměru, pod pět se většinou nemám šanci dostat. Vždycky jedna stránka bude email, analytika, ČTK, Twitter (ehm, tedy X) a administrace, to je pro mě pracovní minimum. Pokud člověk zpracovává nějaké téma, tak to obvykle vyskočí o dalších pět až sedm stránek. U víc už mám zkušenost, že se v tom prostě nevyznám. A vlastně mě fascinují lidé, kteří fungují s desítkami otevřených stránek.

Celkem dbám na to, abych to průběžně promazávala, a po dopracování prostě zavřu všechno. Stejně střídám pravidelně tři počítače, dva operační systémy a dva prohlížeče, takže se mi nevyplatí držet je.

Marek Lutonský

Do 10

Otevřené karty se snažím soustavně uklízet, aby mi v prohlížeči neviselo nic, co zrovna nepotřebuji. Ctrl + W je nejlepší zkratka. Když je karet moc, ztrácím přehled, musím potom hledat, a to zdržuje. Nejčastěji mám tak otevřený vlastně jen Gmail, který je u mě se svými Chaty a Spaces místo, kde se mi všechno sbíhá.

Ale to píšu jen o běžných záložkách. Zvykl jsem si k tomu mít několik pracovních stále připnutých na levé straně lišty: webovou analytiku, plánovací aplikaci, Discord s Midjourney a ChatGPT. To jsou pracovní nástroje, do kterých se často dívám. Vlastně i ten Gmail by se mi hodil takhle připnout, u něj mi ale vyhovuje, když je ve standardně velké záložce.

Petr Urban

31 a víc

Poslední odpověď dávám z pracovních důvodů. Mít tolik otevřených stránek není příliš přehledné a není to ani moje kratochvíle. Bývávalo, když jsem byl mladší. Připadalo mi, že mít v prohlížeči stovku panelů je cool. Objevoval jsem hranice možného. Mor pro mě bylo období, kdy měl Firefox Panoramu. Dnes jsem striktnější.

V relaci určené pro osobní věci se snažím udržovat pořádek a všechny stránky po přečtení zavřu. Občas si některé články nechám otevřené, abych se k nim vrátil později, jenže je pak typicky nezvládnu přečíst. Takže pokud je nepřečtu do pár dní, tak je zavírám. Jiná situace panuje ve Firefoxu, který jsem si vyhradil pro pracovní účely.

Tam si nechávám otevřené zajímavé a inspirativní zdroje mnohem delší dobu, ačkoli po pár týdnech i tyhle stránky zavírám, pokud se k nim už nevracím. Specificky ve Firefoxu připínám některé články k přečtení nebo videa ke shlédnutí aj. Jsou tedy umístěné na začátku řádku s panelem nezaberou moc místa, současně ale nezapadnou. Ty mají vyšší prioritu.

Řádově desítky otevřených webů ve zdejší relaci nejsou ničím výjimečným. Mj. kvůli článkům k přečtení jsem si pořídil Pocket, kam si spoustu obsahu naposílám, abych se k němu nevracel. Občas si delší články pošlu do Kindlu, i tam je přečtu málokdy. Tímhle způsobem neřeším podstatu mé situace, jen obsah odkláním z prohlížeče jinam.

Karel Kilián

Do 10

Z nějaké vlastní vnitřní potřeby se snažím nemít otevřeno zbytečně mnoho záložek. Mám přišpendlené (a permanentně otevřené) tři: Feedly (abych mohl sledovat novinky), Zprávy Google (abych včas věděl o nových keškách) a Kalendář Google (abych měl přehled o tom, co ještě musím udělat). Zbytek se snažím průběžně zavírat - dokonce mám na to nadefinované jedno z tlačítek myši.

Více záložek mám otevřeno zejména v okamžicích, kdy píšu článek a rešeršuji si nějaké téma. To se dostanu klidně i na třicet a více kousků, protože všechny odkazy, na které narazím, otevírám do nové záložky. Pak často bývám lehce zmatený z toho chaosu, který jsem tímto způsobem nastolil, nicméně jinak to patrně řešit nelze.

Zajímavé je, že už jsem vlastně skoro zapomněl na doby, kdy prohlížeče neuměly zobrazovat více než jednu stránku, takže v takových případech jsem měl otevřených více oken. Pak mi kdosi doporučil Maxthon, který přišel s touto vychytávkou jako jeden z prvních, a od té doby už si neumím představit, že by to mělo fungovat jinak.

A co vy, kolik míváte v prohlížeči otevřených stránek?