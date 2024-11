Jen 720 tisíc Snapdragonů X. Armové počítače s Windows se zatím téměř neprodávají

Agentura Canalys spočítala, že ve třetím čtvrtletí letošního roku se do distribuce dostalo 66 milionů počítačů. Pětina z nich, 13,3 milionu, pak firma označuje jako AI PC. Takové obsahují dedikovaný akcelerátor (NPU) pro aplikace založené na strojovém učení.

Novinkou oproti dřívějšku je, že v minulosti byla většina těchto AI PC od Applu, protože Macy s přechodem na Apple Silicon mají NPU v sobě. Až v období mezi červencem a zářím 2024 se situace převážila na stranu počítačů s Windows, protože přišly na trh nové modely s čipy od Intelu, AMD nebo Qualcommu, které již akcelerátor obsahují také.

Windows tak patří 53 % AI PC, macOS 47 %, ChromeOS má nanejvýš desetiny procenta.

Podíly platforem AI PC (zdroj: Canalys)

Agentura navíc pro magazín TechRadar prozradila ještě jedno zajímavé číslo. Ve třetím čtvrtletí se prodalo jen 720 000 počítačů s čipy Snapdragon X, tedy pouze 0,8 % z celkového počtu. Ač nové armové Snapdragony hodnotíme pozitivně, žádný komerční trhák to zatím není. Podle Canalysu nejvíce těchto PC prodal Microsoft, který Snapdragony dodal do nových Surfaců. Pak je s odstupem Del. A nakonec se srovnatelnými podíly HP, Lenovo, Acer a Asus.

Počítače se Snapdragony X Elite a Plus nicméně začínají až na vyšších cenových hladinách nad 30 000 Kč, takže dokud Qualcomm nebude mít vhodné čipy i do lidovějších PC, rozšiřovat se bude jen stěží. Firma ještě na podzim uvedla levnější X Plus s osmijádrovým procesorem místo desetijádrového, ale v cenách počítačů se to příliš neprojevilo. Podle Qualcommu by ale v příštím roce měly být na trhu notebooky se Snapdragonem X za 700 dolarů (20 000 Kč s DPH).