Jednu myš teď můžete používat na více PC a ještě mezi nimi sdílet schránku. Microsoft vylepšil PowerToys

Vývojový tým souboru nástrojů pro pokročilé vypracoval další dvě nové funkce a zlepšil některé stávající. PowerToys 0.70 opravují chyby v nástroji Awake, který podrží váš počítač při životě, tedy aby se neuspal. Zejména by se nemělo stávat, že přechodu do režimu spánku nezabrání nebo že se jeho stav po stanovené době neobnoví do původního nastavení.

Teď k tomu hlavnímu. Nový nástroj Myš bez hranic (Mouse Without Borders) umožňuje ovládat jednou klávesnicí a jednou myší více počítačů. Navíc mezi stroji můžete sdílet schránku a přenášet soubory. Jde o nástroj poměrně komplexní a svět sám pro sebe. Oba počítače musí mít PowerToys, přičemž je propojíte šifrovacím klíčem, který si vygenerujete.

Na druhém počítači jej zadáte do nástroje spolu s názvem zařízení. Pak už s myší plynule přecházíte mezi počítači, ukazatel počítač opouští překročením vybrané hranice obrazovky. Funguje to obdobně jako na sestavách s více monitory – i ty si uspořádáte a ukazatel se pak nezastaví na hraně obrazovky.



Pořadí počítačů změnít, když PowerToys spustíte s běžným uživatelským oprávněním

Navigace je horizontální a pořadí až čtyř propojených počítačů si upravíte. Jen zatím ne v případě, že PowerToys běží se správcovským oprávněním. Přenášet můžete soubory do 100 MB. Nastavení skýtá mnoho předvoleb.

Další nový nástroj je jednoduchý a přímočarý – zobrazuje totiž náhled vybraného souboru. Když soubor označíte, stačí zmáčknout klávesovou zkratku Ctrl+mezerník a zobrazí náhled v prostinkém prohlížeči. U obrázků to funguje dobře, ne všechny typy souborů jsou ovšem podporovány. Například PDF ano, DOCX ne. TXT ano, ale Poznámkový blok se spustí rychleji.



Takhle vypadá náhled obrázku. Stačí zmáčknout Ctrl+mezerník, např. s wordovskými dokumenty to ale nefunguje

Jedna z nedávných verzí PowerToys výbavu rozšířila o „přemisťovací kouzlo“ pro ukazatel myši nebo o vkládání prostého textu do libovolné aplikace. Minulé vydání doplnilo nástroj na vizualizaci a modifikaci souborů pro registr Windows. Aktuální verzi nástroje si stáhnete z Githubu.

Zdroje: PowerToys / Github