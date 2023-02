Jednotný vzhled je mýtus. Windows 11 jedou freestyle, design se jim úplně rozpadá

Pojďme rozvést letmé zjištění Bowdena do hloubky. Srovnejme vizuální podobu panelů ve čtyřech programech ve Windows 11, v nichž na panelové prostředí můžete narazit. Jde o Průzkumník, Edge, Terminál a Poznámkový blok, který je ovšem zatím omezený na testovací okruhy.

Microsoft nekonzistence postupně likviduje, současně mu ale pod rukama vznikají jiné. Novinku představují panelová prostředí. Průzkumník ho nabídl na podzim , teď pomalu prorůstá do Poznámkového bloku . A jeho panely na první pohled vizuálně mne zcela odpovídají těm, které už známe třeba z Průzkumníku, byť podobné pochopitelně jsou.

Ikonky programů a tlačítka plus jsou také mimo, přejděte na další list…

Jenže to tak není. Jsem nucený uvést konkrétní rozměry každého křížku ve světlém režimu. Jakkoli to může působit humorně, faktem je, že Microsoft u čtyř různých programů nedokáže vizuálně sjednotit ani takové banální tlačítko:

S panely jsou spojené křížky pro zavírá panelů, přičemž Microsoft jede freestyle i v této oblasti. Nejpodobnější by si mohly být Průzkumník a Blok, jenže Blok má viditelně mnohem větší křížek. Bez exaktního zkoumání to může působit, že vývojové týmy pracují se dvěma velikostmi.

Svou cestou jde Edge. To, že se bavíme o multiplatformním programu, není omluva, Microsoft by měl dodržovat konzistenci na každé platformě. Panely prohlížeče jsou viditelně méně zaoblené než u zbytky testovaných programů.

5. Tlačítka pro otevírání panelů

Vedle panelu nutně najdeme tlačítko pro otevření nového panelu. Víme, známe, hlavně od roku 2004, kdy vyšel Firefox 1.0. Na první pohled je vidět, že existují přinejmenším dva rozměry, přičemž Microsoft je opět zajímavě kombinuje. Blok a Edge používají mnohem větší tlačítka oproti dvěma zbývajícím programům.

V detailu vidíme, že by mohly být stejné, ale nejsou, protože každý je stínovaný na jiné straně. Aspoň jedna drobná pochvala za to, že tlačítka se symbolem plus jsou stejná u Terminálu a Průzkumníka. Tentokrát sedí i rozměry na pixel přesně!

Edge: 19×18 px

Terminál: 13×13 px

Průzkumník: 13×13 px

Poznámkový blok: 17×17 px

Zato nesedí tlačítek odsazení od panelů. Plus je v Terminálu místěné o pár pixelů blíže k samotnému panelu ve srovnání s Průzkumníkem. Kvůli rozdílnému stínování je přesný odstup těžké měřit, ale každý program tlačítko pro otevření nového panelu odsazuje jinak. V Microsoftu zjevně pracují od oka, jinak si to nedovedu vysvětlit.



Pořadí je stejné. Zleva a horním řádku vidíte tlačítka pro otevírání nových

panelů v Edgi, Terminále, Průzkumníku a Poznámkovém bloku

Zde je odsazení měřené vždy od hranice prvků bez ohledu na stínování:

Edge: 12 px

Terminál: 18 px

Průzkumník: 24 px

Poznámkový blok: 22 px

6. Ikony programů

Když už řešíme konzistenci, Microsoft jednotně neumisťuje ani ikony programů v záhlaví. Průzkumník a Terminál mají svou ikonu přímo v oušku panelu, zatímco Poznámkový blok ji vyčlenil na začátek záhlaví před panely. Edge má na tomto místě místo ikony tlačítko pro ovládání panelů (karet, chcete-li), takže jeho ikonu na liště nenajdeme vůbec.

Na dalším listu ukážeme, že se lisí i písma nebo hraniční linky.