Jedna z prvních na světě. Česká kapela Tak co? vydala klip vytvořený pomocí AI

Zdá se, že jsme opravdu na začátku nové éry videa generovaného umělou inteligencí. Zatím to jsou ojedinělé pokusy, ale nějak se začít musí. Koncem října jsme psali o první soutěži krátkých AI filmů, teď tu máme hudební klip. Svět je veliký, takže i sami autoři opatrně říkají, že jsou jedni z prvních, kteří něco takového udělali.

Skupina TAK CO? (www.takco.cz, Facebook, YouTube, Spotify) zapojila umělou inteligenci do tvorby klipu a znovu dokazuje, že umění nemá hranice. Video k jejich poslednímu singlu „V hotelu Belvedere“ zpracoval filmař a režisér Petr Salaba, který je známý experimenty s novými technologiemi – tentokrát si na pomoc vzal nástroje Stable Diffusion, Midjourney a Gen 2, které umí z textového zadání syntetizovat statický obraz a poté ho s velkou mírou náhody rozpohybovat.

Na klip se můžete podívat zde:

Salaba k práci s AI říká: „Zvolil jsem noirovou atmosféru deště, stínů a neonů, nejen protože se hodí k písni, ale i je to něco, co systémy na syntézu obrazu zvládají překvapivě dobře. Nástroj na simulaci obecných fyzikálních jevů v tomto případě umožňuje emoce. Je to i tím, že se tyto optické principy bezpečně opakují v trénovacích datech, ze kterých umělá inteligence vychází. Přestože je naše neon noirová atmosféra sensuální, samo o sobě by to byla digitální náhražka klasických motivů, které se v kinematografii objevují přes 80 let. Samotný text písně explicitně nezmiňuje nic o nových technologií, ale je tam silný motiv odloučení a niterné touze po kontaktu s druhým člověkem. A tak mě rychle napadl motiv virtuální reality. Ta může hořkosladce naplnit všechna přání, ale zároveň mrazivě ukazuje nějakou esenciální prázdnotu, kterou před nás staví. Baví mě i výsledná syntetická anachroničnost, od sexy šerosvitu ze 40. let, přes dekadentní osmdesátkové barvy až po pointu se současnými VR brýlemi.“

Vtipné je, že s AI si pohrál i PR manažer kapely a nechal ji napsat tiskovou zprávu, ze které tento článek vychází. Nebýt poznámky červeně připsané na konec dokumentu, nevšiml bych si vůbec ničeho... O jaký konkrétní nástroj šlo, v tomto případě není známo.