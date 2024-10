Jeden systém v druhém. Nejlepší programy a služby pro virtualizaci operačních systémů

DaaS: desktop jako služba

Virtualizovaný systém může běžet na vašem stroji, ale můžete si jej také pronajmout jako službu. Nic neinstalujete, nespouštíte, zkrátka si pronajmete virtuální počítač s některým z nabízených operačních systémů. Dostanete se do něj přes webový prohlížeč, a to i z tabletu, samozřejmě odkudkoli. K čemu? Třeba ke zkoušení méně bezpečných procedur, nebo pokud nárazově potřebujete ohromný výpočetní výkon s velkou pamětí či výkonem grafické karty. Pokud taková situace nastane jen jednou za čas, je to levnější než takový hardware kupovat, a také napájet elektrickou energií.