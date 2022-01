Jeden Outlook pro všechny platformy nakonec bude. Projekt Monarch ale nabral zpoždění

K dlouhodobým problémům Microsoftu patří nejednotnost širokého portfolia. K nejhorším v tomto ohledu patří elektronické poštovní služby. Redmondští už sjednotili spotřebitelský a firemní e-mail, aby nevyvíjeli dvě odlišné technologie. Nadále však pod značkou Outlook provozuje řadu různorodých e-mailových klientů.

Výjimku představuje Pošta, velice jednoduchý e-mailový klient s primárně dotekovým rozhraním a řadou funkčních problémů. Přítomná je ve Windows 10, „zdědily“ ji rovněž Jedenáctky. Vedle toho Microsoft pro Windows od 90. let produkuje placený a funkčně bohatý Outlook, který platí za součást balíku Office, respektive Microsoft 365.

Už rok víme, že firma připravuje nový klient, který nahradí jak Poštu, tak Outlook pro Windows a macOS. Odvozený bude z webového Outlooku a nese kódové označení Monarch. To aspoň před rokem tvrdil novinář Zac Bowden. Neznamená to, že nový klient nebude dobře integrovaný s cílovými platformami, nakonec si ho ale nespletete.

Testování začne na jaře

Veřejné testování mělo začít koncem minulého roku, jenže ukázková verze světlo světa nespatřila. Podle nových informací od Mary Jo Foley projekt zrušen nebyl, pouze nabral zpoždění. Nadále platí, že nový Outlook bude vycházet z webového Outlooku. Interně prý testování probíhá již několik měsíců a ve stále širších okruzích.

Veřejnost se zřejmě nedočká dříve než na jaře. Specificky by se testovací vydání do programu Windows Insider mohlo podívat koncem března až začátkem dubna. To se týká kanálů Dev a Beta, kanál Slow pak nový Outlook přivítá koncem července až začátkem srpna, pokud tedy všechno půjde podle plánu.

Foley přidává ještě jeden poznatek – s nahrazením Pošty a Kalendáře ve Windows novým Outlookem se stále počítá, možná ale nedojde k okamžité a rychlé výměně. Kontakty novinářce tvrdí, že to může být pozvolnější proces, než se plánovalo. Podzimní velká aktualizace Windows 10 a 11 nový Outlook připne na hlavní panel jako alternativu, Pošta a Kalendář však zatím nezmizí.

Zdroj: Windows Central | ZDNet