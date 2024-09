Je tu nový Microsoft Office LTSC 2024 pro firmy. Vypíná prvky ActiveX, podporuje formát OpenDocument 1.4

V posledních letech pravidelně padá otázka: bude další samostatně licencovaný Office od Microsoftu? Aspoň zatím výrobce odpovídá, že ano, protože v některých organizacích po tradičním produktu přetrvává poptávka. Od loňska jsme věděli, že kancelářský balík vyjde také letos, 16. září oznámili, že Office LTSC 2024 je dostupný.

Ale pozor, tento produkt nabízí firmám a státní správě formou hromadných licencí. Na domácnosti bude cílit levnější Office 2024 bez přívlastku LTSC. Podpora obou produktů potrvá pět let a během své životnosti se nedočkají nových funkcí, jen bezpečnostních záplat.

K novinkám oproti předchozím jednorázově licencovaným balíkům Office patří podpora formátu OpenDocument 1.4, který ještě není standardizovaný. Ukládáte-li do ODF, počítejte s tím, že se bude nově používat právě verze 1.4. Office 2024 dále podporují novější API pro doplňky: Excel do verze 1.17, Outlook do verze 1.14 a PowerPoint do verze 1.5.



Zatímco Microsoft s řadou kritických připomínek zavádí nový Outlook, do něhož teprve nedávno přidal režim offline, v Office LTSC 2024 najdete nadále klasický Outlook.

Dál se bavíme spíše o rušení funkcí. Zřejmě největší změnu představuje odstranění nástroje Publisher, který už v Office nenajdete. Excel už nepodporuje publikování do Power BI. Office LTSC 2024 ve výchozím nastavení i vypíná prvky ActiveX, byť mohou být aktivovány správcem či správkyní.

Přehled novinek Microsoft nabízí na svém webu podpory.

Požadavky Office LTSC 2024 běží v následujících systémech: Windows 11,

Windows 10,

Windows 10 LTSC 2021,

Windows 10 LTSC 2019,

Windows Server 2022,

macOS 12 a novější. Chcete-li používat variantu pro armové procesory, musíte mít Windows 11. Varianta pro macOS se v čase mění. Microsoft vždy podporuje tři poslední hlavní verze macOS. S ohledem na to, že macOS 15 vyšel před pár dny, můžeme v dohledné době čekat, že tím pádem skončí podpora verze 12. Bližší informace o podpoře a požadavcích najdete na webu Microsoftu.

Zdroje: Microsoft 365 Blog | Microsoft / Learn (1, 2) | Microsoft / Support (1, 2)