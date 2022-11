Je to tak jednoduché, přesto to děláme špatně. Nastavte ledničku, aby plnila svou funkci a šetřila elektřinu

Lednice je elektrický spotřebič a náklady na provoz se dají několika způsoby redukovat. „Neotvírej tu ledničku pořád!“ a „Nedívej se do toho, není to televize,“ říkaly nám v dětství maminky. V těch dvou větách je řečeno to nejdůležitější; zbytečné otevírání a tedy vyrovnávání teplot mezi chladničkou a místností stojí peníze navíc, protože se musí o to více chladit.

Prach a námraza

Zanedbaná údržba provoz dále prodražuje. Jednou za čas je vhodné očistit zadní část ledničky od prachu (opatrně, ať něco nepoškodíte). Drahá je také námraza uvnitř lednice. Moderní (a povětšinou dražší) stroje umí tvorbu námrazy eliminovat, majitelé obyčejnějších modelů se musí postarat sami – zejména tím, že do lednice nebudou vkládat horké věci, které námrazu zhoršují a nadměrně zaměstnají kompresor. Rada je jednoduchá: zbytek oběda nechejte vystydnout na pokojovou teplotu, teprve pak s ním do lednice.