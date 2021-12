Je to jednoduché, zdarma a funkcí je překvapivě mnoho. Jak stříhat videa v YouTube Studiu

YouTube nabízí tvůrcům silný nástroj pro editaci videa, ve kterém můžete nejen stříhat, ale třeba i rozmazávat nežádoucí objekty či přidávat titulky.

Pokud chcete na portálu YouTube prezentovat video, buď ho sestříháte v nějakém editoru a nahrajete, nebo jej prvně nahrajete na YouTube a sestříháte v bezplatné on-line aplikaci YouTube Studio. Jedná se o překvapivě propracovaný nástroj s širokou paletu funkcí.

Začněte tím, že se na YouTube.com přihlásit účtem Google.

Nahrání videí a vstup do editoru

Prvně nahrajte video, které chcete editovat a je jedno, jestli jde o soubor pořízený telefonem, fotoaparátem nebo digitální kamerou. Na úvodní stránce YouTube klepněte na tlačítko Vytvořit 1 a z nabídky zvolte Nahrát video. 2

Tím se ocitnete ve Studiu YouTube a vaším prvním úkolem bude nahrání souboru. To můžete provést buď jeho přetažením myší z Průzkumníka, nebo klepnutím na tlačítko Vyberte sou­bory a následným výběrem. Najednou lze nahrát maximálně patnáct videí, ale celý proces můžete libovolně opakovat. Avšak pozor, YouTube neumožňuje spojit více videí do jednoho videa, to je v tuto chvíli nad jeho možnosti a bohužel to dost zhoršuje praktické využití.