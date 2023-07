Je to iracionální a drahé, ale stejně chceme všechno hned. Jak e-shopy pracují s rychlosti doručení

Mezi hlavní důvody pro výběr e-shopu patří i rychlost, v jaké je schopný zákazníkům doručit své zboží. Očekávání nakupujících jsou přitom stále daleko před realitou trhu. Obchodníci tak v některých případech odradí až třetinu zákazníků.

O tom, že na rychlosti záleží, se v oblasti e-commerce ví a mluví již dlouho. Nejnovější čísla vycházející z reprezentativního vzorku 1 200 nakupujících, který si nechala vypracovat společnost DODO, ale ukazují, že neschopnost obchodníka doručit zboží včas, může mít na jeho byznys drtivý dopad.

Rychlost doručení je důležitá pro 75 % dotázaných a 37 % respondentů v průzkumu odpovědělo, že si nákup u daného obchodníka rozmysleli, pokud zjistili, že jim e-shop zboží nedoručí dostatečně včas. Až 29 % Čechů navíc deklarovalo, že v konkrétním e-shopu již znovu nenakoupili, pokud jim jejich objednávka byla doručena příliš pomalu.

„Dá se říci, že rychlost doručení je důležitá pro všechny nakupující. U Generace Z, tedy mladých lidí, kterým je dnes mezi 18 a 26 lety, je ale touha po bleskovém doručení ještě o poznání znatelnější. Dodání v den objednávky, nebo dokonce do 90 minut, preferuje více než třetina dotázaných v této věkové skupině. Obchodníci by si měli uvědomit, jak důležitá pro ně tato nastupující generace nakupujících bude, a své služby jejich preferencím co nejdříve přizpůsobit,“ komentuje komerční ředitel DODO Peter Menky.

Potraviny a léky

Nároky na rychlost doručení se přirozeně liší napříč jednotlivými segmenty. Nejvyšší očekávání z hlediska rychlosti mají zákazníci u doručování potravin. Zde doručení v den objednání požaduje podle průzkumu 82 % zákazníků, přičemž celých 30 % chce mít svůj nákup dodán již do devadesáti minut od objednání. Více než polovina nakupujících požaduje doručení v den objednání také u léků a zdravotních doplňků.