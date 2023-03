Je skvělá doba na nákup komponent a stavbu zejména levnější sestavy. Nejvíce ušetříte na grafice

Poslední roky byly pro hráče či uživatele desktopů obecně velmi náročné, pokud by chtěli svou sestavu vylepšit, či rovnou koupit novou. Dlouhé měsíce byly grafické karty nedostupné, a když se dostaly do oběhu, stály mnohem více, než říkala doporučená cena. U procesorů drželo AMD ceny dlouhou dobu vysoko a Intel byl až do začátku roku 2022 nekonkurenceschopný.



Vlastní výběr komponent i seskládání sestavy vychází nejlevněji a také si můžete navolit jednotlivé součásti přesně podle vlastních potřeb

Rok 2022 se nesl ve znamení uklidňování celého trhu. Postupně se do normálu vracely skladové zásoby a na to reagovaly ceny. Do září minulého roku se postupně snižovaly, ale před Vánoci se pokles zastavil. Výrobci zavětřili šanci na vysoké marže a mimo prodeje produktů minulých generací vydali nové procesory, grafiky či základní desky za velmi vysoké ceny. V mnohých případech ovšem narazili a po Vánocích bublina vysokých cen splaskla.

Zákazníci nejsou hloupí

I při běžném uvedení grafické karty nebo procesoru na trh mimo dobu lockdownů a pandemie se stává, že se tento produkt vykoupí a pár týdnů jej není možné dlouhodobě vidět skladem. Nvidia na to vsadila s grafickými kartami RTX 4080 a RTX 4070 Ti a nacenila je vysoko na 36 000 Kč a 24 000 Kč. Zákazníci už ovšem neplašili jako při nedostatku v době pandemie a rozhodli se grafické karty jednoduše nekupovat.

To je skvělá zpráva, protože se ukazuje, že si výrobce nemůže dělat, co chce. Nvidia musela jít s cenami dolů, takže se dají levněji sehnat modely i s kvalitním chlazením. Obdobný problém má i AMD s RX 7900 XT, která je naceněná příliš vysoko a AMD muselo zlevňovat. Prodávají se jen dva nejvyšší modely: RTX 4090 a RX 7900 XTX. V prvním případě je lákavý extrémní výkon, v tom druhém poměr cena/výkon.

Ceny počítačových komponent šly výrazně dolů. Oproti období před Vánoci lze snadno ušetřit pět tisíc korun i více

A právě poměr cena/výkon hraje klíčovou roli v tom, proč se neprodávají nové grafické karty. Nvidia i AMD se po krachu kryptoměn dostaly do situace, kdy obě firmy vyráběly ve velkém, ale odbyt klesal a na bazarový trh šly grafiky od těžařů. Prvním krokem bylo pozdržení prodeje novinek, aby se co možná nejvíce vyprodaly starší kusy, druhým krokem bylo nacenit nové grafiky vysoko, aby stále dávala smysl koupě staršího modelu.

Výsledek je takový, že řady RX 7000 a RTX 4000 mají podobný poměr cena/výkon jako starší řady RX 6000 a RTX 3000. Uživatel se tedy mohl rozhodnout, zda chce novinku, nebo o 50 % levnější a o 50 % méně výkonný výběhový model. To umožnilo výrobcům vyčistit sklady, takže nyní už starší generace většinou nejsou k dostání, novinky se nekupují a tlak na jejich zlevnění sílí.

Levné grafiky táhnou

Dostupné modely jako RX 6600 (XT), RTX 3060 (Ti) však stále zůstávají skladem, protože jejich nástupci zůstávají v nedohlednu. Navíc ceny těchto modelů a dále RX 6700 (XT) či RX 6650 XT a RX 6750 XT klesají. Například RX 6600 se před Vánoci prodávala okolo 10 000 Kč, nyní se dá sehnat za 6 200 Kč. RTX 3060 zlevnily za stejnou dobu často o tisícovku, RTX 3060 Ti klidně o dva tisíce korun.



Tato grafická karta ASRock Radeon RX 6600 Challenger D 8GB stojí 6 200 Kč a jedná o nejlepší nabídku za poslední dva roky mezi dostupnými grafikami

To znamená, že uživatelé kupující grafiku pod deseti tisíci korunami již nemusí volit modely jako zastaralou GTX 1650, ořezanou RX 6500 nebo předraženou RTX 3050. Naopak mají skvělou volbu v RX 6600, která je dostačující pro hraní na Full HD rozlišení při 120 až 144 snímcích za sekundu a vysokých detailech. Takto dobrá nabídka na trhu za poslední dva roky nebyla a v dohledné době o moc lepší ani nebude. Nejenže je uvádění nových grafik na trh pomalé, ale jsou i drahé a nevýhodné. Spíše má smysl se soustředit na další pokles cen této starší generace než doufat, že přijde nová grafická karta s takto nízkou cenou a mnohem vyšším výkonem.