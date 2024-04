Je libo více paměti? Test grafické karty Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti Super Windforce OC 16G

Všem, kteří s pořízením GeForce RTX 4070 či RTX 4070 Ti váhali kvůli jejich 12 GB paměti, nová RTX 4070 Ti Super značně usnadní rozhodování.

Plusy Vysoký výkon pro rozlišení nižší než 4K

16 GB paměti

Kompaktní chladič s velkou rezervou

Spotřeba a efektivita

Podpora DLSS 2.x, DLSS 3 a kodeku AV1

Poměr cena/výkon proti původní RTX 4070 Ti Minusy DisplayPort pouze ve verzi 1.4a

Méně paměti než RX 7900 XT

Chladič je hlučnější, než by bylo nutné 7 /10 Hodnocení

Nvidia v lednu doplnila nabídku o trojici nových modelů GeForce s dovětkem Super. Nejvýraznějším faceliftem si prošla GeForce RTX 4070 Ti. Zatímco RTX 4070 Super a RTX 4080 Super využívají stejný grafický čip jako původní modely a liší se navýšeným počtem aktivních výpočetních jednotek, GeForce RTX 4070 Ti Super si v tomto ohledu polepšila a obdržela větší čip AD103 z výkonnějšího modelu RTX 4080.

U RTX 4070 Ti Super sice prošel výraznou redukční dietou, ale zůstala mu širší 256bitová paměťová sběrnice, která umožňuje kartu osadit 16 GB paměti. Ve srovnání se zbývajícími modely z řady RTX 4070 se 192bitovou sběrnicí a 12 GB paměti tak novinka nabízí o 4 GB paměti víc. Ne že by 12GB GeForce v současnosti bojovaly s nedostatkem paměti, ale pokud grafické karty moc nestřídáte, dá se jen těžko předvídat, do jaké míry bude totéž platit i za čtyři roky a není na škodu mít nějakou rezervu. Dvojnásob to platí v případě, že máte monitor s rozlišením 4K a nechtělo se vám investovat do RTX 4080, RTX 4090 nebo Radeonu RX 7900 XT a RX 7900 XTX.