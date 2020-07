Je lepší hrát na PC, či na konzolích? Nebo jsou i jiné možnosti?

Na PC také existuje spousta obchodů , které si konkurují cenou, díky čemuž jsou hry obvykle levnější než jinde. Nehledě na to, že pravidelně můžete řadu titulů získat zcela zdarma . A pokud vám nevyhovují nákupy, můžete si hry předplácet. Xbox Game Pass, Origin Access či Ubisoft Uplay+ vám zpřístupní spoustu her včetně největších novinek za směšný měsíční poplatek.

Obrovskou výhodou jsou možnosti modifikací . Jakmile dohrajete základní hru, můžete se obrátit na komunitu. Ta mohla hru vylepšit či opravit, když se na to vykašlali původní autoři. Případně hru doplnit o nový obsah či z ní udělat úplně něco jiného. Takový Minecraft si užijete na tisíc způsobů. Na konzolích jsou mody dostupné jen výjimečně, pokud na to mysleli tvůrci (Skyrim, Fallout 4, Cities: Skylines apod.). Jistou formou modifikace jsou i fanouškovské češtiny , na nichž dobrovolníci stále pracují.

Na PC je k dispozici nejvíce her, desítky či stovky tisíc titulů všech možných žánrů. I takových, které na jiných platformách prakticky nejsou – jako třeba realtime strategie. Co pro PC nevzniklo nativně, to možná rozjedete díky emulátorům . Ty vám spustí pecky pro staré herní konzole či DOS, kdybyste náhodou měli nostalgickou náladu.

Co si budeme nalhávat, počítač (s Windows) je nejuniverzálnější platformou . Máte svobodu v tom, kolik za něj dáte, co všechno k němu připojíte, co si zahrajete i jak si hry upravíte. Podle typu her vám bude stačit i levný notebook, který máte pro kancelářskou práci. Nejnáročnější uživatelé ale klidně zaplatí přes sto tisíc.

Instalace je vůbec někdy legrace sama o sobě. Kromě hry se vám do počítače natahá i další software včetně různých podpůrných služeb , bez nichž hra nefunguje. V minulosti byla spousta her závislá na službě Games for Windows Live. Když ji Microsoft ukončil, některé hry přestaly fungovat a tvůrci museli zpětně vydat záplatu, která GFWL odstranila. A ne vždy tak učinili. Zpětná kompatibilita PC je sice velkou výhodou, ale má i výjimky.

Společným znakem je také to, že za online multiplayer se na konzolích musí platit . Existuje jen málo výjimek, kdy můžete bezplatně hrát se vzdálenými přáteli. Ve většině případů si budete muset platit PlayStation Plus, Xbox Live Gold nebo Nintendo Online.

Hraní na konzolích je vždy velmi podobné, ať už vsadíte na kteroukoliv platformu. Tvůrci počítají s gamepadem a plochou obrazovkou o poměru stran 16:9. Hardware bude vždy stejný, díky tomu lze hry lépe optimalizovat a z hardwaru vymáčknout co nejvíce . Opět je to vidět na dosluhující generaci Xboxu a PlayStationu, kde hry vypadají lépe než v době uvedení.

Zklamáním Xboxu je, že ani po letech se Microsoft neodhodlal uživatelské rozhraní konzole přeložit do češtiny . Dle vývoje programu Xbox Insider se na tom ale konečně pracuje. Také počeštěných her je poměrně málo.

Výhodou Microsoftu je služba Xbox Game Pass . Za 249 Kč měsíčně získáte přístup ke katalogu více než 100 her, které se průběžně mění. Jsou a budou tam všechny hry jeho studií a to včetně novinek. Kromě toho se katalog plní i dalšími hity. Aktuálně tam najdete třeba Red Dead Redemption 2, DayZ, Kingdom Come: Deliverance atd. Zhruba za cenu jednoho a půl AAA titulu dostanete zábavu na celý rok. Na Xboxu lze předplácet také EA Access. Za 99 Kč měsíčně či 599 Kč můžete neomezeně hrát několik desítek starších her od EA.

Filosofií Microsoftu momentálně není prodávat konzole, ale hry nebo služby. Kdo má herní počítač, bez Xboxu se nejspíš obejde. Tamní konzolové hry totiž v drtivé většině případů vyšly i pro PC . Sám Microsoft teď navíc razí politiku, že vlastní hry vydává pro Xbox One i Windows 10. Dokonce má i speciální program Play Anywhere. Hry do něj zapojené koupíte jen jednou a můžete je hrát na obou místech.

Menší počet exkluzivních her ve srovnání s PlayStationem se Xbox One snaží vynahradit zpětnou kompatibilitou . Není sice absolutní, ale i tak na konzoli spustíte asi 500 nejoblíbenějších her z původního Xboxu a Xboxu 360. Přes 50 z nich je navíc ve vylepšené verzi pro Xbox One X, takže se pyšní lepší grafikou.

Když série Xbox One startovala, hlavními exkluzivními značkami byly Halo, Forza a Gear of War. Na tom se nic nezměnilo ani po sedmi letech. Až v závěru životního cyklu Microsoftu došlo, že vlastních her bude potřebovat víc. V tuto chvíli již proto sdružuje 15 vývojářských studií , z nichž část založil a část koupil.

Konzoli Microsoftu dnes koupíte ve dvou třech verzích. Výkonný Xbox One X slibuje nejvyšší rozlišení i snímkovou frekvenci ze všech aktuálních konzolí. Xbox One S je zase levný a One S All-Digital ještě levnější, avšak spoléhá se již pouze na digitální prodej her.

PlayStation 4

Aktuální konzole od Sony se již prodalo okolo 110 milionů kusů a jen krůček jí chybí od bronzového stupně v historickém žebříčku. Stejně jako Xbox One je též PS4 dostupný ve více verzích – výkonnější Pro a levnější Slim. Jestliže jsme ale u Xboxu psali, že majitelé herních PC o něm moc nemusí uvažovat, PlayStation 4 je pro písíčkáře naopak vítaným doplňkem. Najdou na něm špičkové hry, které si na své hlavní platformě nezahrají.

Gran Turismo, Spider-Man, God of War, The Last of Us, Bloodborne, Uncharted, Shadow of the Colossus, Horizon Zero Dawn* nebo naposledy Ghost of Tsushima jsou špičkové AAA hry či celé série, jenž v recenzích sbírají často absolutní hodnocení. Tyto tituly s rozpočtem jako největší hollywoodské bijáky zároveň patří i mezi nejprodávanější hry, takže Sony se strategie vyplácí. Hráče navíc potěší, že jsou často k dispozici i s českými titulky. Počeštěno je také prostředí konzole.

Pro online multiplayer budete potřebovat předplatné PlayStation Plus, jenž standardně stojí 235 Kč na měsíc či 1560 Kč na rok (často je ale k sehnání levněji). Kdo se jej platí, získá také pravidelné slevy na nákup her a k tomu každý měsíc minimálně dvě hry zdarma.

Podobná akce jako u Xboxu, ale tamní nabídka bezplatný her spíš upadá, zatímco u Sony kvalita roste. Jen letos se hráči dočkali kolekce Uncharted a Bioshocku, k tomu získali DiRT Rally 2.0, Battlefront II, NBA 2K20, Rise of the Tomb Raider, The Sims 4 nebo Cities: Skylines. Velmi dobře vyvážená směsice.

Klíčová služba v Česku není

PS4 není zpětně kompatibilní se staršími soňáckými konzolemi a chybí mu i alternativa pro Game Pass. Alespoň tedy v Česku a na Slovensku. V zahraničí již Sony provozuje službu PlayStation Now za 10 eur měsíčně či 60 eur ročně, která tyto nevýhody částečně neguje.

Now je původně pouze streamovací služba pro vzdálené hraní více než 800 titulů pro PS4, PS3 a PS2. Již dva roky ale má také offline mód. Hry pro PS4 se stáhnout a hrají lokálně, totéž platí pro tituly z PS2, které běží přes integrovaný emulátor. Jen tituly z PS3 se musí pořád streamovat, protože na emulaci není dost výkonu. Třeba se to změní s PS5. Na PS4 ale funguje předplatné EA Access.

Specialitou PlayStationu 4 je virtuální realita. Kompletní sadu brýlí a kamery koupíte pod 8000 Kč, což je na poměry VR headsetů velmi nízká cena. Na druhou stranu je ale znát slabší výkon konzole a nižší rozlišení brýlí, takže vizuální dojem není takový jako u VR na PC.

