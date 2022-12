Je dobré vypít 50 litrů mléka? Zeptali jsme se nového chatbota od OpenAI, který teď hýbe internetem

Co to znamená v praxi? Byť ChatGPT dokáže zodpovídat znalostní dotazy v přirozené angličtině podobně jako současné vyhledávače a znalostní asistenti, umí to jen proto, že se stejná informace vyskytla v některém z textů, na kterém si neuronka cvičila svůj jazykový model. Nikoliv proto, že je napojená na nějaký skutečný znalostní graf souvislostí a informací – třeba Knowledge Graph od Googlu –, na API Wikipedie jako náš asistent Živák v odkazu níže a tak podobně.

Jak už název napovídá, opět je to jazykový model na bázi GPT , který se prolíná vlastně úplně všemi technologiemi od OpenAI. Generátor obrázků DALL-E jej používá k pochopení toho, co po něm vlastně chceme, Codex jeho logiku používá ke generování zdrojového kódu třeba v chytrém napovídači GitHub Copilot , no a ChatGPT z něj chce udělat jakéhosi kámoše na povídání a možná i základ pro asistenční služby nové generace.

Už je to skoro týden, co se laboratoř OpenAI pochlubila další hračkou pro fanoušky umělé inteligence, kterou si může vyzkoušet každý zájemce. Po generátoru textů, zdrojového kódu a obrázků nabídla komunitě ChatGPT .

Ostatně, když to přeženeme, on se ten ChatGPT také mohl učit na tuzemských řetězových e-mailech. A to fakt nechceš.

„What is the usual weather in Brno?“

„What is the weather in Brno?“

Každá odpověď robota je zároveň do jisté míry unikátní. Ta první na stejný dotaz bývá zpravidla nejkošatější s hromadou slovní omáčky. Když ale dotaz položíte znovu (nechybí tlačítko Try again), ChatGPT použije jiný slovní obrat a bude mnohem skromnější.

Napojit tak ChatGPT na WolframAlpha , který to samé zvládne také, ale chybí mu podobná míra porozumění přirozenému jazyku. To by byla paráda!

„If I have 0.01 amps and 5 volts, what is the resistance?“

„If a is 5 and b is 10, what is c in Pythagorean theorem?“

„Is it a good idea to drink 50 l of milk?“

„How to celebrate Christmas in Islamic state?“

Vygeneruj HTML pro patičku se třemi sloupci

V čem je ale ChatGPT opravdu dobrý? V generování obecných odpovědí, které nikdo nerozporuje. Robot vám na jedničku vytvoří bodovou odpověď, jak uvázat kravatu, jak se pomodlit, a protože si s ním v první vlně hráli také vývojáři všeho druhu, Twitter je plný ukázek, jak dokonale ChatGPT generuje z povelu v přirozené angličtině funkční zdrojové kódy.

Dejme tomu, že chceme získat HTML a CSS kód pro patičku webové stránky se třemi sloupci a pomocí techniky flex:

„Generate HTML and CSS for centered footer with flexbox and three cols and body with some lorem ipsum“

V tvorbě kódu jsou modely od OpenAI velmi dobré (viz Codex/Copilot z úvodu článku) a ChatGPT není výjimkou. Zpracoval nám funkční úryvek, který v prohlížeči funguje.



Vygeneruj HTML kód pro patičku se třemi sloupci



A takto bude vypadat výsledek v prohlížeči

HTML kódem to přitom nekončí a komunita na Twitteru nebo Redditu se jej ptá i na mnohem záludnější dotazy. Zároveň opět připomenu, že pokud nebudete spokojení s výsledkem, stačí klepnout na tlačítko Try again a ChatGPT sesmolí trošku jiný kód, jak to dělá i GitHub Copilot.

Na stranu druhou, největší kodérská zpovědnice StackOverflow zatím z výsledků chatbota příliš nadšená není, a tak zakázala jeho používání pro technické odpovědi na svém webu.

ChatGPT je v každém případě unikátní ukázkou aktuálního stavu technologie jako takové a teď bude už jen záležet na tom, jak se to promítne v praxi. OpenAI totiž spíše než koncová řešení vyrábí polotovary přístupné skrze API a partnerskou spolupráci.

S OpenAI velkou měrou spolupracuje zejména Microsoft, plody ChatGPT by se tedy mohly objevit právě v jeho produktech. Nechme se překvapit.