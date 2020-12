Je čas začít vydělávat, usoudil Telegram. Do aplikace proto poprvé míří reklamy

Komunikační aplikace Telegram po osmi letech své existence došla do bodu, ve kterém se eventuálně ocitne každá firma – pokud chce pokračovat, musí najít způsob financování. V případě Telegramu to znamená zařadit do sítě reklamy, nebo získat kupce. Druhou variantu zakladatel Pavel Durov odmítl, takže od nového roku čekají na uživatele reklamní sdělení.

Nebude se to však týkat konverzací s rodinou a kamarády, tam budete ušetřeni. Zároveň všechny neplacené funkce zůstanou ve stejné formě, jako doposud. „Myslíme si, že zobrazovat reklamy ve skupinových chatech nebo chatech mezi jednotlivými lidmi je špatný nápad,“ napsal Durov. „Komunikace mezi lidmi by měla zůstat bez jakýchkoli reklam,“ dodal.

Kde se tedy nová marketingová sdělení objeví? Ve veřejných kanálech na Telegramu, jež často slouží aktivistům k informování veřejnosti. Jde vlastně o něco podobného jako Twitter, jen uzavřený v jedné komunikační aplikaci. Konkrétní kanály mají často i miliony sledujících - ideální místo k zobrazování reklam.

Reklamy se výjimečně objevovaly na Telegramu již dříve, obvykle za nimi stály externí specializované služby, pokud se s nimi kanály domluvily. Změna je ta, že nyní budou přímo posvěcené samotnou aplikací a dostanou společný řád - Durovovi vadí, že stávající reklamy jsou často velmi rušivé.

Dále plánuje Telegram zapracovat na monetizaci pomocí nových placených funkcí pro podnikové uživatele a dalších prémiových služeb. Durov k nim však nesdělil další detaily.