Je čas vydělávat. Twitter chystá nové funkce, dýška a paywall

Twitter na včerejší akci Analyst Day nastínil budoucnost fungování sociální sítě. Šéf a spoluzakladatel společnosti Jack Dorsey mluvil o tom, že firma zvýší investice do vývoje i obsahu, což by mělo vyústit ve vysoký nárůst příjmů, ale též rozšíření uživatelské základny.

Firma loni utržila 3,7 miliardy dolarů, v roce 2023 by to mělo být už dvojnásobných 7,5 miliardy. Na konci loňského roku měla 192 milionů denně aktivních uživatelů, do tří let chce vyrůst na 315 milionů.

Twitter opisuje

Čím konkrétně si chce pomoci? Například novými funkcemi. Ještě letos chce spustit Communities, variaci na facebookové skupiny. Uživatelé by se mohli přihlásit k odběru tematicky zaměřených příspěvků od lidí, které jinak nesledují.

Firemní kasu by pak Twitter chtěl plnit funkcemi Tipping a Super Follow. Pomocí té první bude možné oblíbené tvůrce jednorázově odměňovat, u druhé půjde již o pravidelné odměny formou předplatného. Z obou si pochopitelně vezme provize.

Super followeři by měli za poplatek až 5 dolarů měsíčně získat také různé výhody jako přístup k exkluzivním tweetům či newsletterům tvůrců, nárok na slevy (sledují-li účet nějakého obchodu) a u reakcí pod daným účtem budou zvýrazněni zvláštním odznakem. Podobné funkce už ostatně známe z YouTubu nebo Patreonu.

Bližší informace o novinkách zatím Twitter tají, ale protože je chce všechny spustit ještě letos, brzy bychom se měli dozvědět více.

Zdroj: Twitter via Engadget