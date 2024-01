Je bez reklam, se spoustou hudby a bonusovými funkcemi… Platíte si YouTube Premium?

Google loni na podzim zvýšil tlak na to, aby lidem prodal předplatné YouTube Premium. Za 179 Kč měsíčné je zbaví všech reklam, přidá hudební službu podobnou Spotify a navrch doplní mobilní aplikaci o možnost stahování videí a přehrávání na pozadí. Přesvědčily vás tyto výhody a začali jste platit?

Vedle odpovědi můžete jako obvykle přidat i komentář. Jak dlouho si Premium platíte? Která z těch placených funkcí je pro vás klíčová? S kolika lidmi předplatné sdílíte? A pokud Premium nemáte, co by vás přimělo platit?

Marek Lutonský

Ne, neplatím

Neplatím, ale možná začnu. Po zdražení hudebního Spotify jsem se rozhodl ukončit jeho předplatné. Měl jsem totiž v záloze tříměsíční Apple Music, které jsem dostal s novým zařízením. Předplatné už vypršelo, tato služba od Applu mi moc nevyhovovala, tak jsem v prosinci konečně kliknul na měsíční vyzkoušení YouTube Premium… a je užitečnější, než jsem čekal.

Součástí je totiž YouTube Music, kde mám sice k prostředí a ovládání hodně připomínek podobně jako k Apple Music, ale když je v ceně i video na YouTube, dává mi to smysl. Až zkušební měsíc skončí, zkusím rodinné předplatné a uvidím, jestli mě s ním doma nevyhodí. Se Spotify jsme totiž jinak byli hodně spokojení.

Tomáš Holčík

Ano, rodinný tarif

Měl jsem kvůli rodině skupinové YouTube Music a hodně dlouho mi nevadilo sledovat na YT reklamy. Na mobilu a TV, kde sleduji hodně, je totiž nevyřeší ani nějaký Adblock v prohlížeči. Loni vystupňované agresivnější tlačení nepřeskočitelných reklam ale způsobilo, že jsem optimalizoval předplatné jiných služeb a za pár korun upgradoval rodinné YouTube Music na rodinné YT Premium. Funkce mobilního přehrávače dostupné jen pro Premium ale nějak výrazně nepoužívám, snad jen přehrávání s vypnutým displejem mobilu je vhodné na podcasty.

Lukáš Václavík

Ne, neplatím

Platil jsem několik let v minulosti, když jsem sjížděl hodně videí a hlavně měl užitek i pro YouTube Music, kterým jsem nahradil Spotify. Jenže hudbu teď neposlouchám a sledováním videí strávím snad jen pár minut týdně. Platit dvě stovky za trochu zábavy mě tak neláká.

Ale možná by mě Google přesvědčil nějakým základním tarifem za nižší cenu, co mě akorát zbaví reklam. Obešel bych se bez hudby i těch extra funkcí, protože stejně už na mobilu ani tabletu nemám oficiální aplikaci, ale používám jen web. Možná něco jako ten YouTube Premium Lite, jenže u nás není dostupný.

Markéta Batulková Mikešová

Ano, rodinný tarif

YouTube Premium jsem si začala platit okamžitě, co ta možnost do Česka přišla. Takže už jsem poměrně historický uživatel. Máme s manželem rodinné předplatné, které sdílíme od začátku s několika kamarády a nikdy nebyl problém s tím, že účty nejsou na jedné fyzické adrese.

Na YouTube trávím poměrně dost času a jednoduše nechci koukat na reklamy. Je to pro mě ohromná ztráta času. A ještě jak jsou cílené demograficky… děkuji pěkně, ale svoje oblíbené vložky už mám, nepotřebuji na to vidět nepřeskočitelnou reklamu u každého druhého YouTube videa.

Pro mě je tedy hlavní benefit absence reklam, občas využívám i přehrávání na pozadí na mobilních zařízeních, to je fajn. Naopak YouTube Music mě moc nebere, ale třeba manžel už využívá YouTube Music víc než Spotify. Když si vezmu, že člověk díky tomu předplatnému získá dneska už celkem solidní hudební službu a vytuněný YouTube, tak se to vyplatí. Ale samozřejmě záleží, jak často YouTube využíváte.

Karel Kilián

Ano, rodinný tarif

Jsem poměrně zaníceným konzumentem YouTube – tuto platformu sleduji co do počtu videí i času určitě více než třeba klasickou televizi. S určitou nelibostí jsem sledoval rostoucí počet a délku reklam, které jsem na počítači a notebooku úspěšně blokoval, nicméně na TV boxu s Android TV to nebylo možné.

Postupem času jsem začal tušit, že chci-li sledovat videa bez otravných reklam, nezbude jiná možnost než pořídit si placené členství. Toto rozhodnutí nakonec ovlivnily kroky YouTube proti aplikacím pro blokování reklam. Neměl jsem čas, chuť ani náladu znovu řešit, jak to obejít, takže jsme si pořídili rodinné členství YouTube Premium Family za 269 Kč měsíčně.

Zpětně to hodnotím jako velmi dobrý krok. V ceně je i YouTube Music, tedy služba pro přehrávání hudby, kterou mohu využívat pro přehrávání hudby z chytrého reproduktoru Google Nest Mini. Na videa bez reklam jsme si já i manželka zvykli velice rychle a jsem rád, že tomu nemusím věnovat žádnou další pozornost.

Jakub Čížek

Ano, rodinný tarif

Jelikož předplatných přibývá a jejich souhrnná cena už začíná být hodně nepříjemná, snažím se maximálně využívat různé formy sdíleného skupinového předplatného. Google to má vyřešené docela dobře, když se totiž zapojíte do „rodiny,“ začnete s ostatními sdílet vlastní benefity. Nejde tedy jen o YouTube, ale i další zpoplatněné služby. Jak vidíte na obrázku, někdo v rodině pořídil vyšší tarif na úložišti a k mým dosavadním 200 GB za 80 korun měsíčně (Google One) rázem naskočily další dostupné 2 TB. O skutečné náklady se pak můžeme rovně rozdělit.

Petr Urban

Ano, individuální tarif

Přijde mi normální, že používám dobrou službu a platím si za ni. Chápu, proč Google tlačí na předplatné více v posledním zhruba roce. S rostoucím rozlišením videa určitě není banální byť jen nakoupit úložiště, aby se všechen ten obsah dal skladovat. Věřím, že předplatné představuje kvalitnější zdroj příjmů. Hlavně dlouhodobě stabilní.

S ohledem na to, že YouTube sleduji denně, mi předplatné připadá jako férová a jasná volba. I kvůli reklamám mě přestala bavit klasická lineární televize. Sledovat tolik reklam na YouTubu by bylo k zbláznění. Současně využívám bonusové funkce, zejména poslouchání zvuku na pozadí na mobilu. Bez toho nefunguji.

Službu si platím už několik let. Google prodává dobré kombo – osobně jsem kvůli úsporám zrušil Spotify a používám YouTube Music. Kdybych si neplatil YouTube Premium, tak bych si o Music neopřel kolo. Takhle dostávám za pár peněz podprůměrnou službu, což považuji adekvátní.

Filip Kůžel

Ne, neplatím

Momentálně neplatím. Sešly se dvě věci, kvůli kterým jsem přerušil. 1) mám bezplatný půlrok na Apple Music, který jsem dostal k iPhonu a 2) mám na půl roku zaplacenou Audiotéku, takže mám knižní období. Až tohle skončí, tak se zase víc vrátím na YouTube a projedu zameškaný materiál v oblíbených kanálech.