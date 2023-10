Jde to i bez umělé inteligence a mnohem rychleji. Google už rozumí některých složitým slovním povelům

Za necelý měsíc to bude rok od spuštění ChatGPT, který dal nový význam termínu generativní AI a způsobil poprask v celé technologické scéně. Z chatbota se stal klasický must-have a nehledě na to, jestli má vždy opravdu (ekonomický) smysl.

Své o tom ví i Google, který postupně šlechtí svého Barda, nicméně ho doposud nevypustil přímo na titulní stránku vyhledávače, která podle mnoha metrik zůstává nejnavštěvovanějším webem planety.

Chatboti jsou totiž výpočetně šíleně nároční, i nadále relativně pomalí, a tak si je na titulce Googlu vyzkouší jen omezený počet šťastlivců s přístupem do Search Labs.

Vypočítej povrch koule o poloměru 10 cm

Možná by to ale nemuselo až tak vadit, v nové várce chytrých novinek ve vyhledávači, kterými se firma čerstvě pochlubila na svém blogu, totiž tentokrát žádná generativní AI nefiguruje.

Google ale i tak slibuje, že se přinejmenším v angličtině naučil odpovídat na mnohé komplexní dotazy – zvláště na matematické slovní úlohy.

Když tedy v anglické verzi Googlu na klávesnici vyťukáte třeba povel:

Let's have a sphere with diameter 10 cm. What is its surface area?

Vyhledávač okamžitě zobrazí blok s nákresem geometrické úlohy, postup výpočtu, správné řešení a ke všemu formulářové prvky, ve kterých můžete upravit jak jednotky a vlastní hodnoty, tak změnit výpočet třeba na objem.



Spočítej povrch koule

Krátce poté jsem stejný povel zadal do svého zpoplatněného ChatGPT Plus, který správnou odpověď sesumíroval zhruba až po 15 sekundách generování zbytečně zdlouhavého textu.

Chytré kalkulačce v Googlu to trvalo pár desítek milisekund a výpočet mohu stejně rychle zopakovat nebo upravit.



Cyklista jede rychlostí 25 km/h po dobu 20 minut. Spočítej vzdálenost

Běžný Google tedy může být mnohonásobně rychlejší, byť za cenu toho, v čem naopak oproti chatbotům selhává na celé čáře.

Rychlé, ale jen na jednoduché povely

Stručně řečeno, textový povel výše je zhruba jeden z pěti, který mi fungoval a ty zbývající čtyři vyhledávač prostě nerozluštil, protože na něj byly už příliš složité a košaté. To ale holt slovní úlohy z učebnic matematiky pro základní a střední školy už bývají.



Cyklista jede rychlostí 25 km/h. Vzdálenost je 15 km. Spočítej čas

Je třeba proto používat jednoduchou a přímočarou angličtinu. Zapomeňte na košaté věty z Bing Chatu, ChatGPT nebo třeba Clauda.

Všechny současné velké jazykové modely se díky ohromné schopnosti porozumění textu naopak poperou s ledasčím, i když to bude mnohdy časově neefektivní a člověk si zpětně uvědomí, že s kalkulačkou v ruce a znalostmi z úspěšně ukončeného základního vzdělání v hlavě by to snad bylo i efektivnější.



S podobně komplexní úlohou si poradí jen AI chatboti, byť výsledek není zdaleka vždy správný. AI chatboti jsou ale lingvisté a umějí skvěle lhát

Počítání rovnic i v češtině

S úlohami, které Googlu předložíte v matematickém zápisu, si pravděpodobně už poradí i jeho česká verze. Omezeně to uměla už dříve, tentokrát se ale pokouší vše vysvětlit. Podobně jako v případě geometrické hádanky tak nevyplivne hned výsledek, ale krok za krokem vysvětlí, co se vlastně děje.

Když tedy i české verzi Googlu vyťukáte na klávesnici povel:

2xˆ2+5x-10=9x

Vyhledávač opět zobrazí blok s řešením, přičemž jednotlivé části sbalené v roletkách si můžete otevřít a pochopit, jak se má taková úloha vlastně počítat.



Vyřeš rovnici

A opět platí, že se nejedná o generický velký jazykový model, ale o chytrou kalkulačku, takže se výsledek zobrazí ihned a bez zdlouhavého čekání na syntetizující se písmenka, která ve své síti loví AI chatbot.

Mimochodem, opět pro srovnání, ChatGPT Plus sestavil krásnou normostranu plnou rovnic a slovní omáčky a dobral se stejného výsledku, nicméně to trvalo dobrých dvacet sekund.

Math solver, tedy kalkulačka na steroidech

Do třetice ještě jedno hezké vylepšení nejen pro školou povinné matematiky a středoškoláky. Již brzy dorazí snad i do české mutace Googlu math solver, který se zobrazí po zadání této kouzelné formulky do anglického vyhledávače.



Math solver v anglickém Googlu

Je to vlastně taková kalkulačka na steroidech. Tu základní najdete i v české verzi – prostě vyhledejte slovo kalkulačka –, nicméně tato umožňuje mnohem komplexnější matematický zápis a opět namísto prostého výsledku zobrazí řešení – postup, jak takovou úlohu vypočítat.



Košatý výstup matematického řešitele

A pokud to nezvládne, pošle dotaz na partnerské matematické weby, kde můžete pokračovat.

I zde je třeba připomenout, že si se stejným problémem často poradí také AI chatboti, nicméně to zabere čas a ve vzduchu se bude neustále vznášet otázka, jestli to celé vůbec spočítali správně.



Český Google zatím nabízí jen obvyklou kalkulačku

AI chatboti fungují nejlépe těm, kteří v jádru rozumějí tomu, na co se vlastně ptají, vědí, jak se na to mají ptát, a zároveň tuší, co chtějí získat. Pokud k nim budete přistupovat jako k všemocné kouzelné skříňce, asi vás brzy zklamou.

Chytřejší Lens

A na závěr ještě jedna novinka, kterou se Google pochlubil. Jeho inženýři opět zapracovali na vizuálním vyhledání v technologii Lens a slibují, že si mnohem lépe než dříve poradí právě s matematickými a geometrickými úlohami, které vyfotíte mobilem.

Nejen že je rozpoznají, ale opravdu rovnou i vyřeší. Bohužel se to zatím i v tomto případě týká jen angličtiny a Lens na mém telefonu dohledal leda tak podobné obrázky trojúhelníků ve své obří databázi.

GenAI není všechno

Generativní AI – zosobněná především atraktivními chatboty – tedy sice rozhodně začala měnit svět, nicméně rozhodně to neznamená, že vše staré rázem končí. Na to je ještě brzy.

Dokud se na scéně neobjeví nějaké zázračné procesory, které GenAI o pár řádů nezrychlí a nezlevní, aby to celé dávalo ekonomický smysl i poté, co startupům dojdou počáteční peníze od nadšených investorů, budou i nadále hlavně doplňkem a klasický vyhledávač jen tak nenahradí. I ten se totiž snaží držet krok, jak jen může.