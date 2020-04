Jarní Windows 10 jsou hotové. Testeři už je mohou zkoušet, v květnu budou k dispozici pro všechny

V květnu nás čeká nová větší aktualizace Windows 10, která je již zcela hotová. Microsoft ji aktuálně vypustil mezi testery v programu Windows Insider. Novinek ale nepřináší mnoho.

Nová aktualizace, nazvaná Windows 10 May 2020 Update, nesla označení 20H1 a finální verze buildu je 19041.207. Ten právě zamířil mezi uživatele, kteří jsou přihlášení v programu Windows Insider a mají nastavený kanál Release Preview. Mezi všechny ostatní by se měla šířit v průběhu května, Microsoft ale v poslední době šíří nové updaty pomalu, na většinu počítačů tak dorazí až za několik měsíců.

Novinek tentokrát opět není mnoho a Microsoft tak trochu opakuje situaci z loňského podzimu, kdy se jednalo spíše o servisní aktualizaci, nežli velký update. Dočkáme se tak vylepšeného vyhledávání s upraveným zobrazováním dat z webu (což v češtině příliš nevyužijeme). Stejně tak je zde dostupných více kaomoji pod zkratkou Win + . (tečka) ¯\_(ツ)_/¯ Potěší ale třeba i možnost přihlášení PINem v safe módu.

Větší novinkou je integrace Windows Subsystem for Linux 2, které obsahuje linuxový kernel přímo ve Windows. Microsoft tak stále pracuje na propojení těchto dvou světů a slibuje vyšší výkon. Slibuje jej také aktualizovat skrze Windows Update a uvolnit jej jako open source, aby vývojáři mohli přispávat svými návrhy na změny.

Změny se také dočkala Cortana, která je v samostatném okně a aplikaci a je možné měnit její velikost. To se nás ale v Česku netýká, protože u nás není dostupná. Ostatně Microsoft ji aktuálně směřuje více do podnikové sféry nežli do domácností a nejedná se tak již o přímou konkurenci Google Asistentovi, Siri či Alexe. Všechny další drobné změny najdete na oficiálních stránkách.

Pokud nechcete čekat na oficiální uvolnění pro všechny, můžete zamířit do Nastavení – Aktualizace a zabezpečení – Program Windows Insider a zde se přihlásit k odběru. S ohledem na menší množství nových funkcí ale pro tento krok není příliš velký důvod.

Na podzim bychom se ve Windows mohli dočkat nové nabídky Start: