Jarní aktualizace Windows 10 bude opět minoritní. Velké změny přijdou až na podzim

Loni touto dobou již betatesteři zkoušeli jarní verzi Windows 10, letos tomu tak ale není a Microsoft aktualizaci nepotvrdil. A podle všeho k tomu má důvod – stejně jako podzimní bude i tato pouhým minoritní upgradem.

Windows téměř od svého počátku zavedly systém aktualizací, kdy velké verze vychází dvakrát do roka – na jaře a na podzim. To Microsoft nedávno lehce pozměnil, kdy je podzimní verze menší a přináší pouze drobné úpravy. Letos by mělo dojít ještě k další změně a podobnou minoritní verzí by měla být právě i ta jarní, označována jako Windows 10 21H1. Vše potvrzují zdroje webu Windows Central.

Na jaře se tak dočkáme jen drobných vylepšení a oprav chyb, včetně vylepšení pro firmy. S největší pravděpodobností tak vůbec nepoznáte, že se váš počítač na nejnovější verzi upgradoval. Verze by měla být hotová v dubnu a Microsoft plánuje její vypuštění na květen. Na pozadí by již také měly být položeny základy pro větší změnu, která bývá označována jako Sun Valley.

Na podzim budou Windows vypadat jinak

Ta by měla dorazit na podzim jako verze Windows 10 21H2. Sun Valley přitom odkazuje na nový designový směr, kterým se Microsoft chce vydat. Aktuální Fluent Design se tak dočká lehké proměny. Nové by měly být stíny a celkové vyznění vzhledu více využívajícího plastičnost. Ostatně – některé aplikace již Microsoft v nedávné době překreslil.



Takto by měly vypadat Windows na podzim

Vše přitom odkazuje na nadcházející Windows 10X, se kterými firma částečně sjednotit vzhled. Ve Windows je toho ale ke sjednocení ještě stále poměrně hodně, tak doufejme, že Microsoft si ponechá dostatek času na to, aby zvládl překreslit rozhraní naráz. Prvotní zavedení Fluent Designu totiž trvalo několik verzí.

Co očekáváme nového v letošním roce? Povídali jsme si o budoucnosti Windows i dalších tématech: